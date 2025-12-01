Студенты-медийщики ТГПУ взяли спецприз на областном конкурсе

Во Дворце культуры машиностроителей города Узловая подвели итоги IV областного конкурса видеороликов «Культурная среда». Проект объединил представителей разных сфер культуры со всей Тульской области. Участники создали более ста работ, в которых показали уникальность, культурный потенциал и традиции разных городов региона.

Студенты-медийщики ТГПУ им. Льва Толстого прошли в финал с циклом сюжетов «В объективе — Победа» и взяли специальный приз жюри в номинации «Этих дней не смолкнет слава».

— Мы всегда творчески подходим и пытаемся каждый год привносить что-то новое. В этом году мы расширили категорию участников, ввели новые номинации и специальные премии. Сегодня вы увидите результат работы, — прокомментировал Евгений Синькевич, президент АНО «Международный центр культуры и искусства „АРТ-Территория“».

— В первую очередь, конечно же, я ожидаю победы, потому что мы вышли в финал конкурса. Это уже надежда на то, что наш ролик, возможно, станет лучшим. Ожидаю классного общения с медиа-звездами, которых мы каждый раз видим по телевизору. Хочется набраться от них энергетики, получить какой-то опыт или лайфхаки. Ожидаю каких-то новых знакомств и новых идей для того, чтобы развиваться дальше, зацепиться за какую-то изюминку и, возможно, создать какой-то новый классный проект, — поделилась ожиданиями второкурсница Дарья Ракитина, студентка направления «медиакоммуникации».

Церемонию награждения вели известные тележурналисты: ведущая Первого канала Светлана Зейналова и ведущий телеканала Россия-1 Денис Стойков. Начинающие медийщики не упустили возможности зарекомендовать себя и пообщаться с телезвёздами.

— Я в Туле и Тульской области бывала не раз, многие места хорошо знаю. В Ясной Поляне я даже на экскурсию ходила. Очень красивый у вас край, прекрасные люди, так что мне остается только всем вокруг рассказывать, как у вас здесь здорово, и всех сюда приглашать в гости!

Я бы вам, студентам-медийщикам, пожелала оставаться дерзкими, свободными, желающими идти к своей цели, не боящимися вкладывать тысячу процентов своих сил в то, что вы делаете, не ожидая от этого никакого отклика. Именно тогда он обязательно будет! Самое главное — в любой ситуации оставаться настоящим человеком, помнить о главных ценностях и никогда через них не перешагивать, — поделилась Светлана Зейналова.

— Я приехал на сегодняшнее награждение с прекрасным настроением, как я всегда стараюсь делать, когда еду на какое-то мероприятие. Они дают возможность людям показывать свое творчество, проявлять себя, созидать креатив.

На телевидение я пришел из спорта 20 лет назад, и делать первые шаги мне помог именно мой спортивный характер. Я веду утренний эфир и порой бывает тяжело вставать по утрам. Но я знаю, что меня ждут зрители. Поэтому чашка кофе, душ — и я еду на работу.

Всем студентам, молодым людям я бы пожелал не переставать обучаться и уметь вычленять нужную для себя информацию. Даже, возможно, в самом скучном предмете вы можете найти для себя что-то полезное, чтобы это отложилось в вашем багаже знаний, — отметил Денис Стойков.

В этом году конкурс собрал 106 видеороликов из 15 муниципальных образований Тульской области. Победителей определили в восьми номинациях. Награды получили команды из Узловского, Веневского, Ефремовского, Ясногорского, Киреевского и Заокского районов, а также Тулы, Новомосковска, Донского и Славного.

В номинации «Этих дней не смолкнет слава» медийщики Университета Льва Толстого получили специальный приз.



— Мероприятие очень классное, побольше бы таких! Здесь собираются авторы классных роликов, у которых режиссура, идея и насмотренность на высшем уровне, а это важно для журналиста. Наша команда получила спецприз. Мы, конечно, ожидали победу, поэтому немножко расстроились, но зато есть куда стремиться, — поделилась эмоциями Дарья Ракитина.

— Мы участвовали в номинации «Счастье детям» и заняли почетное третье место. Это достойно, потому что работ было много, и все талантливые. Наша Яснополянская школа находится на базе музея-усадьбы «Ясная Поляна». Там все пропитано духом Толстого и самобытной культурой русского народа. И в нашей работе «Бал-маскарад» мы приоткрываем завесу тайны: как это было тогда, и как сейчас наши ребята продолжают толстовские традиции и устраивают балы. Это может вдохновить других людей создавать подобные культурные мероприятия, — рассказали ученицы Яснополянского комплекса TOLSTOYSCHOOL-TV Ангелина Невзорова и Виктория Шамаева.

Познакомиться со всеми конкурсными работами можно в социальной сети «ВКонтакте» по хештегу #КультурнаяСреда_71.

Автор текста Алина Петрова, автор фото Вероника Новикова (студентки ТГПУ, направление «медиакоммуникации»).