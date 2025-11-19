Модель и дизайнер о том, как начать карьеру модели после сорока, почему не надо бояться отказывать дизайнерам и в чём секрет осознанной женственности.

В мире моды, где, кажется, правят юность и сиюминутные тренды, Ксения Лисицына — пример того, как обаяние, талант и жизненный опыт становятся самым сильным козырем. Мама двоих детей, дизайнер, владелица ателье в Плавске пришла в модельный бизнес три года назад, ломая стереотипы о возрасте.

— Ксения, расскажите, в каких показах вы участвовали как модель?

— В показах тульских дизайнеров. Они проходили в различных торговых центрах и на городских праздниках. Также я выходила на подиум международного фестиваля Fashion Style, который ежегодно проводится в Туле. А совсем недавно был дебют в Москве на международной неделе моды Estet Fashion Week, проходящей в ювелирном доме «Эстет».

— От каких проектов отказываетесь сегодня без сожаления?

— Если мне не нравится коллекция дизайнера. Но, как правило, такое случается крайне редко. Также я не соглашаюсь на съёмки, если они проходят в помещении и фотографируют на мобильный телефон. У меня уже был негативный опыт, когда мои фотографии выложили в интернет без обработки. Ну и обнажённой я тоже не снимаюсь.

— В индустрии, где культивируется молодость, что вы считаете своим главным преимуществом как модели именно в вашем возрасте 40+?

— Что касается культа молодости, то здесь я готова поспорить. Это стереотип, который уже разрушается. Сегодня очень много востребованных моделей 40+. Да и разве может одежду для женщин убедительно рекламировать юная девушка? Я считаю своим главным преимуществом внешность, над которой усердно работаю, и ту самую осознанную женственность, что приходит только с годами и опытом.

— С какими внутренними страхами или неуверенностью пришлось столкнуться в модельной карьере?

— Боязнь камеры. Но я её преодолела.

— Вы видели индустрию моды изнутри как модель и со стороны как дизайнер. Как этот двойной опыт изменил ваше восприятие одежды и того, что значит быть «хорошо одетой»?

— Никак не изменил. Я очень много лет занимаюсь одеждой, слежу за модными тенденциями. Быть «хорошо одетой» — значит чисто, элегантно, со вкусом и чтобы костюмчик сидел идеально. Это моя работа в ателье, за этим ко мне ходят клиенты. Мне просто было интересно попробовать себя в качестве дизайнера. Возможно, я повторю этот опыт в будущем. Но пока мне больше нравится развиваться как модель.

Когда выходишь на подиум в красивом образе, где множество обращённых на тебя глаз, вспышки камер, это невероятные ощущения!

Также мне нравится позировать на фотосессиях.

Помимо моделинга, Ксения развивается в бизнесе, продавая платья на маркетплейсах. Также она создала собственный бренд Colibri Corsets. Вместе со своей подругой в 2024 году она дебютировала с коллекцией «История одного платья», где представлены вечерние корсетные платья.

Вечерняя коллекция дизайнеров участвовала в фестивале Fashion Style в Туле и Москве на фестивале «Модная волна».



Модель Полина Пономарева.

— Ваш источник вдохновения при создании одежды?

— Всё что угодно. Какой-нибудь фильм, история, даже просто какая-то идея. Наша коллекция, например, появилась из одного платья. Нужно было придумать вечерний образ для моей подруги на свадьбу. Так мы и решили сделать с ней коллекцию корсетных платьев.



Модель Виктория Нестеренко.

— Шьёте ли вы одежду для своих детей?

— Когда дети были маленькими, я шила для них в основном спортивную одежду. Делала это, скорее, ради удовольствия, чтобы создать им стильный образ. Сейчас на такое не хватает времени даже для себя.

— К слову, о времени для себя. Съемки, дети, творчество… Время — самый дефицитный ресурс. Как вы его находите и что это за время?

— Утро для меня — святое. Когда младший сын уходит в школу (старший с нами уже не живёт), я остаюсь одна: занимаюсь йогой, уходовыми процедурами, медитирую, слушаю музыку и потом иду на работу. Если очень хочется себе при этом что-то сшить, то делаю это в ателье между заказами или остаюсь вечером на пару часов после рабочего дня.

— Что бы вы сказали себе той, которая только начинала свой путь в моделинге?

— Я до сих пор чувствую себя в начале пути — всего третий год в профессии. Но я сказала бы той себе, что она умница, ведь смогла преодолеть столько страхов. Конечно, жаль, что я не начала намного раньше, но на то были личные причины. Однако даже сейчас я уверена: ещё не поздно. Мода — это уникальный мир, в котором хватит места всем. Главное — трудиться над собой, развиваться и не останавливаться. А для меня это ещё и любимое хобби.

Автор текста — Ирина Лысикова, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героини материала.