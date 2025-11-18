Полина Голованова — коллекционер редких и эксклюзивных виниловых пластинок. В её собрании есть и зарубежный рок, и отечественные легенды. Каждая имеет свою историю и ценность. Для Полины винил — способ услышать музыку по-настоящему живой.



— Полина, как началось твое увлечение винилом и какая пластинка была первой?

— Эта мысль пришла абсолютно спонтанно: в один момент я сказала папе, что хочу проигрыватель. Самой первой пластинкой, которая у меня появилась, стал альбом Lenny Kravitz. Причём как исполнитель для меня он тоже был новым.

— Сколько пластинок в твоей коллекции? Есть ли любимая?

— Всего у меня их 33, есть как и зарубежный рок, так и российский: это AC/DC, Lenny Kravitz, Eminem, Dua Lipa, The Cranberries, Youngblood, Måneskin, MoscowDJs, «Кино», «Алиса», «Наутилус Помпилиус». Моя любимая — это LL Cool J, оригинал 1979 года, я нашла ее в одном магазине в Санкт-Петербурге.

— Коллекционирование винила — это дорого?

— Очень. Стоимость одной пластинки может доходить до 100 тысяч рублей. У меня самая дорогая, наверное, это The Cranberries. В своё время она стоила 15 000 руб. Я считаю, это оправдано. В первую очередь это качество звука, эксклюзив.

— А что для тебя делает пластинку эксклюзивной?

— Год выпуска, её цвет и тираж. Допустим, у AC/DC жёлтая пластинка выпущена не в таком большом количестве, как чёрная того же альбома. Для коллекционера это важно.

— Есть какие-то священные граали в твоей коллекции?

— Чёрный альбом группы «Кино», советская пластинка. Она досталась мне по наследству от отца. Ну и, наверное, «Бременские музыканты» тоже. Ее слушала в детстве и сестра моего папы, и он сам. Она до сих пор хорошо играет, непоцарапанная.

— Как отличить оригинальную пластинку от подделки?

— По штрих-коду. Крупные производители, например Columbia или советская «Мелодия», которой уже не существует, ставят свои знаки. На подпольных пластинках этого нет. Если пластинка из плохого материала, то, соответственно, звук будет хуже. Но тут уже зависит от винилового проигрывателя, от иглы и от колонок.

Еще, например, AC/DC выпускаются только у Columbia. Соответственно, у них всегда есть сзади логотип. Если это нелегальное производство, его не будет.

— Что вы думаете о виниловых переизданиях современных альбомов?

— К новоделу отношусь спокойно — больше возможностей купить что-то определенное. Допустим, старый оригинал AC/DC стоил бы очень дорого. А у новодела вполне доступная цена. Сейчас винил — это не про старое, а про атмосферу.

— Как ты ухаживаешь за своей коллекцией?

— Есть специальная жидкость, которая снимает статическое напряжение, убирает пыль и частички бумаги, в которой лежит пластинка. Они могут забиться в дорожке, из-за чего игла будет либо перескакивать на другую дорожку, либо застревать в ней. От этого запись может зациклиться. Все мои пластинки хранятся в специальных защитных чехлах, а сам диск — в подложке. Поэтому их достаточно протирать влажной тряпочкой.

— Какие условия хранения оптимальны для винила?

— Пластинки должны храниться не во влажном помещении и не около батареи, а также вне доступности животных и детей. Ещё их нужно хранить вертикально, а не горизонтально. Нельзя складывать пластинки друг на друга, так как на нижнюю будет оказываться давление, она может легко деформироваться и поплыть. Это можно исправить, но не всегда удачно.

— Считаешь ли ты звук винила лучше, чем у цифровых форматов?

— Да, он более живой. Не у всех это получится услышать, должен быть музыкальный слух. На старых пластинках, например, треск из-за пыли тоже создает определённый шарм. Виниловые пластинки — это возможность буквально потрогать музыку, которую ты слушаешь.

Автор текста — Екатерина Демкина, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото автора.