Новая эстетика в косметологии: почему мы выбираем естественность

Современная косметология стремительно развивается, а вместе с ней меняются и ожидания пациентов. Тренд на естественность, страх «переделанного» лица и рост осознанности формируют новые правила индустрии.

Врач-косметолог Юлия Лебедева делится наблюдениями о популярных мифах, новых технологиях и о том, что действительно работает сегодня.

— Почему всё больше женщин предпочитают отказаться от инъекций красоты? Это новый тренд или осознанный выбор?

— Сейчас действительно есть тенденция к естественным результатам, но при этом мы просто отдаляемся от контурной пластики — волюмизации, придания объёма губам, средней и нижней трети лица. Мы уходим от изменений, напоминающих пластику. Но одновременно возросло количество пациентов, которые ухаживают за кожей с помощью инъекций. Многие понимают, что это прежде всего профилактика, строительный материал и поддержание тонуса кожи.

— Можно ли добиться эффекта лифтинга без хирургического вмешательства и инъекций?

— Без инъекций — нет. Сейчас популярен самостоятельный массаж лица, но на самом деле это сомнительная практика: пациенты видят временный результат за счёт отёка от агрессивного массажа. Происходит приток крови, и на какое-то время форма лица действительно выглядит лучше. То же касается фейсбилдинга. Анатомическая особенность лицевых мышц — их плотное прилегание к коже, поэтому любое активное мимическое воздействие сопровождается её сминанием и образованием морщин. «Накачать» мышцы, чтобы избежать морщин, — абсурдная идея.

— Вы согласны с мнением, что натуральный внешний вид становится новым стандартом красоты?

— Сейчас появляется множество препаратов, направленных на улучшение состояния и качества кожи. Если раньше, на пике популярности объёмов, компании соревновались в создании новых филлеров, то сегодня акцент смещается на биоревитализанты, мезопрепараты, экзосомы. Появляются капельницы молодости и красоты, направленные на детокс кожи.

— Часто говорят, что инъекции приводят к зависимости. Согласны ли вы с таким утверждением? Как предотвратить её развитие?

— Зависимость — психологическая. Когда человек видит себя без морщин после ботулинотерапии или замечает улучшение цвета и тонуса кожи после биоревитализации, он видит лучшую версию себя. Но препараты, которые мы вводим, имеют конечный срок действия. Организм постепенно их перерабатывает, поэтому объёмы уходят, а мышечная активность при ботулинотерапии восстанавливается. Когда эффект проходит, пациент хочет вернуть результат.

Важно соблюдать сроки введения препаратов. Любая инъекция вызывает иммунный ответ, поэтому кратность процедур должна быть до трёх раз в год. При слишком частых и больших дозировках эффективность может снизиться.

Рекомендуется проводить ботулинотерапию, когда эффект полностью исчез.

Срок у каждого свой. Он зависит от особенностей организма, образа жизни, приёма витаминов группы B, магния, антибиотиков — они могут ускорять исчезновение эффекта.

— Поможет ли правильное питание и активный образ жизни избежать необходимости обращения к косметологу?

— Слово «необходимость» я бы заменила: косметология решает эстетические задачи, а не жизненно важные. Если человек хочет стареть естественно, но медленно — питание и активность помогут. И наоборот: как бы часто пациент ни посещал косметолога, если у него имеется нарушение рациона, вредные привычки или чрезмерное пребывание на солнце, никакая процедура не даст хорошего результата.

Хронические заболевания, дефициты, выявленные врачом, также влияют. Иногда по пациенту с первого взгляда видно, что он курильщик, — это отражается на коже. Можно сделать лучшие процедуры, но они не сработают так, как у человека с грамотным режимом питания, сна и активности.

Есть процедуры, требующие участия пациента, например коллагеностимуляция на основе гидроксиапатита кальция. Препарат вводится инъекционно, но результат зависит от того, получает ли пациент достаточно белка — строительного материала для коллагена. Если рекомендация не выполняется, эффект будет минимальным или отсутствовать. Часто работа с состоянием кожи начинается с поиска первопричины.

— Насколько реально продлить молодость кожи при помощи регулярного домашнего ухода?

— Домашний уход — фундамент всего. Я бы сказала, он даже важнее инъекций. Мы можем бесконечно увлажнять кожу гиалуроновой кислотой, но если пациент пренебрегает базовым увлажнением, вода будет чрезмерно испаряться, особенно в отопительный сезон.

Опасно использовать агрессивные очищающие средства, напоминающие по составу мыло. Они разрушают липидный барьер, провоцируя сухость, а сухость — дополнительную жирность кожи.

Парадокс, но пересушенная кожа начинает выделять больше себума. Это ведёт к дерматологическим проблемам, например к обострению акне.

Необязательно тратить весь бюджет на каждую новую баночку из рекламы. Достаточно выбрать крем среднего ценового сегмента без отдушек и ярких красителей.

— Какой совет вы бы дали человеку, который хочет выглядеть моложе, но категорически против любых инъекций?

— Добавить в рацион норму белка и воды. Если трудно брать с собой полноценный приём пищи — подойдут протеиновые батончики и печенье.

Вода присутствует в каждой клетке организма, даже в костях и волосах. Пить нужно по потребности, а не заменять воду сладкими газированными напитками.

Коллаген в виде добавок — дорого и неэффективно. Пока не придумано технологии, позволяющей ему избирательно поступать в кожу. Он распределяется по нуждам организма.

Тот же эффект можно получить, употребляя холодец, рыбу, яйца и желе, — дешевле и вкуснее.

БАДы не принимаются без назначения врача. Врач подберёт их только после анализов. Самостоятельный приём может навредить внешнему виду, так как состав БАДов не проходит строгую проверку.

Важно часто менять постельное бельё и наволочки, не использовать слишком много стирального порошка, чтобы избежать аллергических реакций.

Всегда смывать косметику перед сном, следить за сроком ее годности, мыть кисти и спонжи.

Использовать одноразовые бумажные полотенца после умывания либо часто менять тканевые, особенно при высыпаниях.

Отслеживать УФ-индекс и регулярно использовать SPF. УФ-лучи повреждают коллаген: поры расширяются, кожа становится сухой, быстрее «мнётся» от мимики. SPF не вызывает рак, но его отсутствие на активном солнце может стать причиной проблем. Хотите красивый оттенок — используйте автозагар: современные формулы выглядят естественно.

Полезное домашнее приобретение — увлажнитель воздуха. Лучше не экономить и выбирать по площади комнаты. Это полезно и для эстетики, и для дерматологических пациентов, и вообще для всех.

Влажная кожа стареет медленнее.

Бани и сауны посещайте с холодной мокрой салфеткой на лице.

Если спортзал не входит в привычку — подойдут быстрые прогулки. 10 000 шагов — маркетинг, но свежий воздух всегда полезен.

Автор текста — Елизавета Захарова, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героини материала.