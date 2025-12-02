Новая эстетика в косметологии: почему мы выбираем естественность

Современная косметология стремительно развивается, а вместе с ней меняются и ожидания пациентов. Тренд на естественность, страх «переделанного» лица и рост осознанности формируют новые правила индустрии.
Врач-косметолог Юлия Лебедева делится наблюдениями о популярных мифах, новых технологиях и о том, что действительно работает сегодня.
— Почему всё больше женщин предпочитают отказаться от инъекций красоты? Это новый тренд или осознанный выбор?
— Сейчас действительно есть тенденция к естественным результатам, но при этом мы просто отдаляемся от контурной пластики — волюмизации, придания объёма губам, средней и нижней трети лица. Мы уходим от изменений, напоминающих пластику. Но одновременно возросло количество пациентов, которые ухаживают за кожей с помощью инъекций. Многие понимают, что это прежде всего профилактика, строительный материал и поддержание тонуса кожи.
— Можно ли добиться эффекта лифтинга без хирургического вмешательства и инъекций?
— Без инъекций — нет. Сейчас популярен самостоятельный массаж лица, но на самом деле это сомнительная практика: пациенты видят временный результат за счёт отёка от агрессивного массажа. Происходит приток крови, и на какое-то время форма лица действительно выглядит лучше. То же касается фейсбилдинга. Анатомическая особенность лицевых мышц — их плотное прилегание к коже, поэтому любое активное мимическое воздействие сопровождается её сминанием и образованием морщин. «Накачать» мышцы, чтобы избежать морщин, — абсурдная идея.
— Вы согласны с мнением, что натуральный внешний вид становится новым стандартом красоты?
— Сейчас появляется множество препаратов, направленных на улучшение состояния и качества кожи. Если раньше, на пике популярности объёмов, компании соревновались в создании новых филлеров, то сегодня акцент смещается на биоревитализанты, мезопрепараты, экзосомы. Появляются капельницы молодости и красоты, направленные на детокс кожи.
— Часто говорят, что инъекции приводят к зависимости. Согласны ли вы с таким утверждением? Как предотвратить её развитие?
— Зависимость — психологическая. Когда человек видит себя без морщин после ботулинотерапии или замечает улучшение цвета и тонуса кожи после биоревитализации, он видит лучшую версию себя. Но препараты, которые мы вводим, имеют конечный срок действия. Организм постепенно их перерабатывает, поэтому объёмы уходят, а мышечная активность при ботулинотерапии восстанавливается. Когда эффект проходит, пациент хочет вернуть результат.
Важно соблюдать сроки введения препаратов. Любая инъекция вызывает иммунный ответ, поэтому кратность процедур должна быть до трёх раз в год. При слишком частых и больших дозировках эффективность может снизиться.
Рекомендуется проводить ботулинотерапию, когда эффект полностью исчез.
Срок у каждого свой. Он зависит от особенностей организма, образа жизни, приёма витаминов группы B, магния, антибиотиков — они могут ускорять исчезновение эффекта.
— Поможет ли правильное питание и активный образ жизни избежать необходимости обращения к косметологу?
— Слово «необходимость» я бы заменила: косметология решает эстетические задачи, а не жизненно важные. Если человек хочет стареть естественно, но медленно — питание и активность помогут. И наоборот: как бы часто пациент ни посещал косметолога, если у него имеется нарушение рациона, вредные привычки или чрезмерное пребывание на солнце, никакая процедура не даст хорошего результата.
Хронические заболевания, дефициты, выявленные врачом, также влияют. Иногда по пациенту с первого взгляда видно, что он курильщик, — это отражается на коже. Можно сделать лучшие процедуры, но они не сработают так, как у человека с грамотным режимом питания, сна и активности.
Есть процедуры, требующие участия пациента, например коллагеностимуляция на основе гидроксиапатита кальция. Препарат вводится инъекционно, но результат зависит от того, получает ли пациент достаточно белка — строительного материала для коллагена. Если рекомендация не выполняется, эффект будет минимальным или отсутствовать. Часто работа с состоянием кожи начинается с поиска первопричины.
— Насколько реально продлить молодость кожи при помощи регулярного домашнего ухода?
— Домашний уход — фундамент всего. Я бы сказала, он даже важнее инъекций. Мы можем бесконечно увлажнять кожу гиалуроновой кислотой, но если пациент пренебрегает базовым увлажнением, вода будет чрезмерно испаряться, особенно в отопительный сезон.
Опасно использовать агрессивные очищающие средства, напоминающие по составу мыло. Они разрушают липидный барьер, провоцируя сухость, а сухость — дополнительную жирность кожи.
Парадокс, но пересушенная кожа начинает выделять больше себума. Это ведёт к дерматологическим проблемам, например к обострению акне.
Необязательно тратить весь бюджет на каждую новую баночку из рекламы. Достаточно выбрать крем среднего ценового сегмента без отдушек и ярких красителей.
— Какой совет вы бы дали человеку, который хочет выглядеть моложе, но категорически против любых инъекций?
— Добавить в рацион норму белка и воды. Если трудно брать с собой полноценный приём пищи — подойдут протеиновые батончики и печенье.
Вода присутствует в каждой клетке организма, даже в костях и волосах. Пить нужно по потребности, а не заменять воду сладкими газированными напитками.
Коллаген в виде добавок — дорого и неэффективно. Пока не придумано технологии, позволяющей ему избирательно поступать в кожу. Он распределяется по нуждам организма.
Тот же эффект можно получить, употребляя холодец, рыбу, яйца и желе, — дешевле и вкуснее.
БАДы не принимаются без назначения врача. Врач подберёт их только после анализов. Самостоятельный приём может навредить внешнему виду, так как состав БАДов не проходит строгую проверку.
- Важно часто менять постельное бельё и наволочки, не использовать слишком много стирального порошка, чтобы избежать аллергических реакций.
- Всегда смывать косметику перед сном, следить за сроком ее годности, мыть кисти и спонжи.
- Использовать одноразовые бумажные полотенца после умывания либо часто менять тканевые, особенно при высыпаниях.
- Отслеживать УФ-индекс и регулярно использовать SPF. УФ-лучи повреждают коллаген: поры расширяются, кожа становится сухой, быстрее «мнётся» от мимики. SPF не вызывает рак, но его отсутствие на активном солнце может стать причиной проблем. Хотите красивый оттенок — используйте автозагар: современные формулы выглядят естественно.
Полезное домашнее приобретение — увлажнитель воздуха. Лучше не экономить и выбирать по площади комнаты. Это полезно и для эстетики, и для дерматологических пациентов, и вообще для всех.
Влажная кожа стареет медленнее.
Бани и сауны посещайте с холодной мокрой салфеткой на лице.
Если спортзал не входит в привычку — подойдут быстрые прогулки. 10 000 шагов — маркетинг, но свежий воздух всегда полезен.
Автор текста — Елизавета Захарова, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».
Фото из архива героини материала.