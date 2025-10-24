Тулячка в московском вузе: как справиться с переездом, повзрослеть и найти новых друзей

«Москва дает ощущение, что всегда есть чем заняться. Но Тулу я люблю за спокойствие и уют», — говорит студентка московского РАНХиГС Варвара Семичева.

Многие школьники при выборе вуза мечтают поступить именно в столицу. Но все ли смогут учиться в самом большом городе России? С какими проблемами и трудностями могут столкнуться первокурсники?

— Варя, что для тебя стало главным фактором в выборе именно московского вуза?

— Еще в школе я мечтала о Москве, меня привлекал её ритм, движение, шум и одновременно богатство возможностей. Сначала я планировала поступать на «международные отношения», но в 11-м классе изменила планы — вместо углубленного изучения иностранного языка выбрала литературу. В итоге поступила на факультет медиажурналистики в Президентскую академию.

— Какими были твои самые яркие ожидания и, возможно, страхи перед переездом в Москву?

— Я надеялась, что столица подарит свободу, новые знакомства, интересные впечатления, возможности для развития. И это действительно сбылось. Но были и страхи: справлюсь ли я с учебой? найду ли друзей? не будет ли город слишком быстрым для меня? Часть этих страхов оказалась преувеличенной. Конечно, вначале было трудно адаптироваться, но очень скоро я поняла, что все можно преодолеть.

— Москва — большой и дорогой город. Как ты готовилась к переезду в финансовом и бытовом плане?

— Мы с родителями заранее начали искать квартиру для аренды, ведь я учусь на платной форме, и общежитие мне не предоставлялось. Еще летом мы закупили все необходимое для быта: посуду, мелкую бытовую технику. Но, как оказалось, процесс обустройства никогда не заканчивается — даже сейчас я периодически докупаю что-то нужное. Финансово я была готова к тому, что Москва дороже Тулы.

— Что стало самым сложным в первые недели?

— Перестроиться на новый учебный процесс. В школе уроки длились по 45 минут, а здесь сразу появились пары по 1,5 часа, и сначала они казались бесконечными. Нужно было привыкнуть к интенсивному ритму: больше людей, больше событий, постоянное движение... При этом я ощущала, что на мне теперь лежит ответственность за всё: от учебы до быта. И это тоже было испытанием.

Переезд сделал меня более самостоятельной. Я научилась распределять бюджет, планировать покупки, следить за временем.

Пришлось быстро привыкнуть к тому, что все бытовые вопросы нужно решать самой. Постепенно я стала более собранной, научилась отвечать за свои решения и действия. А еще вуз дал и неожиданные возможности: здесь я открыла для себя китайский язык, а летом по университетской стажировке ездила в Китай и месяц училась там в университете.

— «Москва не Россия» — часто можно услышать такую шутку. Чувствуешь ли ты этот контраст сейчас, живя там? Изменилось ли твое восприятие родной Тулы?

— Да, я чувствую этот контраст. В Москве время течет быстрее, люди больше ориентированы на карьеру и саморазвитие, все будто находятся в постоянном движении. Но при этом мое отношение к Туле не изменилось — это мой родной город, с которым связаны самые теплые воспоминания.

— Сложно ли было найти новых друзей?

— Сначала да: все люди незнакомые, каждый занят своим делом. Но благодаря тому, что группы по иностранным языкам постоянно меняются, я познакомилась с очень многими людьми. Сейчас у меня есть друзья и знакомые не только из Москвы и Тулы, но и из самых разных уголков мира: от Екатеринбурга до Латвии. Это невероятно расширяет кругозор и дает ощущение, что мир гораздо больше, чем кажется. К тому же я сохранила отношения со своими друзьями из Тулы. Главный навык, который я приобрела, это умение находить общий язык с разными людьми. Благодаря учебе я стала более открытой и коммуникабельной. Москва ускорила мое взросление.

— Представь, что ты встречаешься с выпускником из своей тульской школы, который тоже думает о переезде в Москву. Что бы ты ему посоветовала?

— Не бояться перемен! Все трудности временные, и нет таких проблем, которые невозможно решить.

Автор текста — Даниил Петри, студент ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героини публикации.