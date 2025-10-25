Художник Евгений Абдуллин о творческом росте, выгорании и искусстве как способе общения со зрителем

Молодой живописец из Плавска за два года плодотворной работы уже провел свою первую выставку и заработал признание аудитории. Поговорили с Евгением о его пути в искусстве, любимых авторах и соцсетях.

— Женя, что вдохновило тебя начать рисовать?

— Мне всегда нравилось рисование, но это было не больше, чем просто приятное хобби. В 11-м классе я решил пойти учиться на архитектора и начал заниматься рисованием более усердно. Два года проучившись в архитектурном, понял, что это не моё. Осознание этого совпало с моей первой поездкой в Третьяковскую галерею и прочтением книги живописца Константина Коровина «Моя жизнь». Мне всегда были интересны картины таких художников, как Коровин, Левитан, Серов, и когда я увидел любимые произведения вживую, был поражён! Я разглядел не просто изображения, а живой мазок, фактуру, глубину цвета и ту энергию, которую невозможно передать через экран телефона. На свой 20-й день рождения я купил небольшой набор масляных красок и кистей. Думаю, что именно с этого момента (два года назад) я понял, что хочу быть художником. Сейчас рисую по 6-8 часов в день.

— Есть ли у тебя любимый художник или стиль, который тебя особенно привлекает?

— У меня есть пять любимых мастеров, на которых я ориентируюсь. Из классиков это Исаак Левитан, Никита Федосов, Станислав Жуковский. Из современных авторов — Василий Худяков и Андрей Уделов.

— Какие темы или сюжеты ты чаще изображаешь в своих работах?

— Бывают исключения, когда я пишу город или деревню, но в основном это поля, холмы, леса, реки. Больше всего я люблю писать те места, где провёл своё детство, места, к которым у меня есть какое-то тёплое ностальгическое чувство, куда я всегда хочу возвращаться.

— У творческих людей часто наступает период выгорания. Как тебе удаётся его преодолевать?

— Я не даю себе полностью выпасть из процесса. Моя тактика — переключение и дисциплина. Вместо того чтобы остановиться, я ставлю себе новую, часто техническую задачу: пробую другой материал, делаю быстрые этюды, экспериментирую с цветом. Это возвращает азарт. Одновременно я держу ритм через правило «малых шагов» — даже в сложные дни провожу за работой хотя бы 30 минут. Так я даю себе передышку, но не теряю форму и не запускаю навык.

— Есть ли у тебя цель, к которой ты стремишься как художник?

— Передать в полной мере свои ощущения и чувства в своих работах и поделиться этим со зрителем. Показать ему, от чего полыхает моё сердце в любви, от чего тоска в душе, о чём скучаю; поделиться искренним восторгом — перевести свои чувства на художественный язык. В моих планах — написать все любимые места так, чтобы это было не просто копированием натуры, а живыми образами.

— Как ты относишься к критике?

— Как к инструменту развития. Я сам строго отношусь к своей работе, поэтому мнение со стороны — это всегда ценный взгляд. Мне важно получать обратную связь от профессионалов, коллег или просто зрителей. Это помогает увидеть работу под новым углом, заметить то, что упустил, и двигаться дальше. Главное — отделять конструктивные замечания от субъективных предпочтений.

— Не так давно твои работы демонстрировались на выставке «Грани»…

— Это было очень волнительно! На удивление, всё прошло намного лучше, чем я предполагал. Получил много положительных отзывов на своё творчество, и конечно, было интересно посмотреть на все свои плюсы и минусы на этой выставке.

— Как ты оцениваешь роль социальных сетей в продвижении твоего искусства?

— Соцсети — это мощный инструмент для художника. Они стирают границы и дают возможность показать работы глобальной аудитории, чего раньше было невозможно достичь без галереи или большого имени. Для меня это не просто портфолио, а пространство для диалога, где можно сразу получить реакцию от самых разных людей со всего мира, найти единомышленников и вдохновение. Соцсети — это мост между мастерской и зрителем, и я им активно пользуюсь, чтобы делиться своим творчеством.

Автор текста — Ирина Лысикова, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героя публикации.