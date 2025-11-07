«Те-самые» о том, как зарядить зал энергией и почему люди готовы заплатить, чтобы группа не играла

«Те-самые» — кавер-группа, которая громко заявила о себе два года назад на фестивале «МолоТняК-2023». С того времени состав группы изменился. Сейчас коллектив состоит из пяти музыкантов: Назар Камбаров, Давид Зайцев, Алексей Алексеенко, Павел Веселов и Анна Бородина. Мы поговорили с ребятами об истории создания, процессе подготовки репертуара и выступлениях.

— Как родилась группа «Те-самые»? Есть ли особенная история у этого названия?

— Изначально у группы был иной состав и название. Задумывалось, что это будет проект с авторской музыкой, но со временем изменился состав, а вместе с ним и взгляды коллектива. Мы плавно перешли в сферу каверов. Долго не могли определиться с названием группы, но на одном из концертов произошла забавная ситуация. Не сговариваясь, музыканты начали приветствовать друг друга в шутливой форме:

— Здравствуйте, а вы та самая вокалистка?

— Здравствуйте, а вы тот самый барабанщик?

Отсюда и пошло название, которое в дальнейшем мы, честно говоря, даже подумывали сменить. Но, к счастью, не стали этого делать.

— «Те-самые» — это в первую очередь про ностальгию по хитам прошлых лет или про собственное прочтение?

— Про собственное прочтение песен. Нет ничего более скучного, чем взять известный трек и сыграть его один в один. Поэтому в каждой аранжировке мы стремимся передать собственное видение композиции. С этим часто приходится повозиться, но поверьте, оно того стоит.

— Как проходит процесс выбора песни для вашего репертуара?

— Сейчас мы играем хиты и стараемся внедрять музыку, которую вы могли не слышать раньше, но так, чтобы она вам точно понравилась. Критерии обычно зависят от мероприятия, к которому мы готовимся. Но чтобы песня попала в наш основной репертуар, она должна отвечать хотя бы одному из требований. Первое — текст песни знает большинство нашей аудитории, второе — функционально полезная песня. Например, энергетика подходит для игры в PrimeTime — не даст гостям усидеть в танцевальном блоке. И третье — нешироко известная песня, но с хорошим потенциалом на аранжировку.

— Расскажите о процессе подготовки кавера.

— В первую очередь, песня «снимается» в оригинале, а уже следующим этапом становится переаранжировка. И тут начинается творчество: где-то нам кажется уместным изменение структуры композиции, где-то меняется гармония, динамика… Также мы любим эксперименты в виде мэшапов или попурри. Так, к примеру, некогда нашумевшая песня Антона Токарева «Седьмой лепесток» зазвучала совершенно по-иному, когда мы объединили её с одной из культовых композиций электронной музыки Bangarang от Skrillex.

— Как вы решаете творческие разногласия? Например, если кто-то хочет играть одну песню, а кто-то — другую?

— Конечно же, и в нашем коллективе не без творческих разногласий. Каждый участник имеет свой взгляд на музыку, стиль, исполнение. Но мы люди взрослые и научились договариваться, слышать друг друга, в каких-то моментах идти на уступки, компромиссы. Частым вариантом решения является проработка каждого варианта, чтобы найти оптимальный.

— Случались ли на репетициях забавные или курьезные моменты?

— Репетиция — это отдельный вид искусства. Обычно перед ней мы составляем план того, что нужно сделать, но иногда что-то идёт не по плану. Репетиции у нас всегда вечерние (правильнее, наверное, даже ночные). И вот в один день мы подключаем аппаратуру, а кто-то предлагает заказать пиццу — все соглашаются. В конечном итоге мы сидим довольные, сытые, болтаем, смеёмся и обсуждаем, как иногда хорошо немного отложить дела. Из минусов только то, что потом приходится нагонять всё это в следующий раз. Но несмотря на то, что репетиция не состоялась, мы отлично провели время! Очень важно в музыкальном коллективе быть не только коллегами, но и хорошими друзьями.

— Что для вас самое приятное в живых выступлениях?

— Обмен энергией. Если у нас мурашки бегут по телу от того, что мы проживаем песню, а публика танцует под нас, подпевает, кричит, поддерживает, аплодирует, значит, мы сделали все как надо.

— Как вы взаимодействуете с публикой?

— Взаимодействие для нас всегда строится на трех китах: продуманные интерактивы, живое общение и импровизация, а также правильный репертуар. Интерактивы позволяют создать массовость и сделать гостей частью шоу-программы. Общение всегда нужно, чтобы завоевать доверие и включить внимание людей. Эти два пункта отделяют нас от диджеев, поэтому на них всегда большой акцент.

— Какой самый необычный или безумный запрос от зрителей вы получали?

— Вспоминается концерт, на котором нам заплатили, чтобы мы не играли. Мы выступали на корпоративе, и руководитель компании сказал, что очень устал танцевать. Он попросил сделать небольшой перерыв для него, потому что не хотел пропустить выступление, но очень хотел отдохнуть.

— Вы больше клубная группа или играете на крупных городских мероприятиях?

— Ранняя весна и поздняя осень — сезон ресторанов. Лето — городские мероприятия. Однако основная специализация сейчас — частные заказы. Они дают больше свободы для творчества и позволяют сделать каждое выступление индивидуальным.

— Чем вы занимаетесь помимо музыки? Есть ли у участников группы неожиданное хобби?

— Для всех участников группы музыка — основная деятельность. Это либо наш коллектив, либо преподавание инструмента. Но хобби и «официальные» профессии, конечно, есть. Без имён скажу, что некоторые из нас учились на астронома и психолога. Из хобби — это спорт: баскетбол и футбол, танцы и фотография.

— У вас ведь есть еще один проект, в котором вы развиваетесь не как кавер-группа, а как группа с авторскими песнями. Как вы к этому пришли?

— Символично зацикливаем повествование тем, с чего начинали. Авторский проект когда-то был тем, что собрало основной состав группы. Сейчас это проект «для души», на который вечно не хватает времени. Но периодически мы показываем друг другу новые кусочки песен, а когда-нибудь, наконец, презентуем и вам!

— Какой совет вы бы дали музыкантам, которые только хотят собрать свою группу?

— Если цель — коммерция, то первое, о чем нужно подумать, это план реализации проекта и уникальное предложение для рынка. Как бы банально это ни звучало, но когда есть план и ты его придерживаешься, всё движется. Когда плана нет — вы не заметите, как ходите по кругу. Важно определить задачи каждого участника и сделать «общак» (процент от каждого дохода откладывается на развитие проекта всеми участниками). Ну а если цель — творчество, то творите, как вам хочется! Тут вообще всё индивидуально, так что пробуйте разные варианты и веселитесь. Важно помнить, что музыка — это творчество. Для себя и для людей. Поэтому тут получать удовольствие от процесса — обязательно!

Автор текста — Валерия Кенжабаева, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото Кирилла Тримаскина, обработка фото Давида Зайцева. Видеограф:

Евгений Потапов.