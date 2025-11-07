  1. Моя Слобода
Когда красота и хрупкость встречаются с силой духа: интервью с Анной Фатеевой

Красивая женщина, заботливая мама, чемпионка России по рукопашному бою — именно так можно описать нашу героиню. Сейчас Анна Фатеева в декрете, но даже после рождения малышки не забывает про спорт. Спустя полгода после родов она снова вышла на ковер. 


Анна Фатеева с мужем Максимом и дочкой Миланой. 

Поговорили с Анной о спорте, личной жизни и секретах женской привлекательности. 

— Аня, во сколько лет вы начали заниматься рукопашным боем и почему выбрали именно этот вид спорта?

— Начала заниматься в 11 лет. Я всегда была очень активным ребенком, занималась танцами, гимнастикой и параллельно рукопашным боем. Именно он оправдал мои ожидания и стал моей стихией. Я тренировалась и с девушками, и с парнями. Весовые категории всегда были разными. Вес соперника варьировался от 48 до 60 кг. 

— Какие отношения были у вас тренером? Жалел ли он вас на тренировках?

— Отношения хорошие, мы с Александром Бушиным постоянно поддерживаем связь. На тренировках всегда был рад видеть, иногда ругал за прогулы. Никогда не жалел, наоборот, спрос с меня был больше. Наверное, именно поэтому я смогла достичь таких результатов. 

— Аня, какие соревнования стали самыми запоминающимися?

— Первенство мира 2019 года в Алма-Ате. Здесь я первый раз защищала честь страны. Заняла второе место, но получила травму в финале: спортсменка из Узбекистана сломала мне нос. Это я запомнила на всю жизнь. А в 2023 году я сломала ногу в финале чемпионата России, но с уверенностью заняла первое место. Как? Наверное, на характере и воле к победе. Меня заряжала поддержка тренеров и команды. 

— Как готовите себя морально перед соревнованиями?

— Я всегда ставила себе цель. Я считала, что подготовлена лучше, чем другие, как физически, так и морально. Для меня главное победа, а не участие, как бы сложно ни было. Когда выигрываю бой, испытываю гордость — за себя, за труд тренеров. А когда проигрываю, то никогда не расстраиваюсь, ведь это личный опыт и еще один шаг, чтобы стать лучше.

— Есть ли у вас табу в питании? 

— Перед соревнованиями приходится сбрасывать лишние килограммы, чтобы войти в весовую категорию. Ем в основном белковую пищу. За неделю до стартов пью много воды, исключаю всё жирное. В обед всегда ем суп, а вечером — что-то из фруктов. За пару дней до соревнований перехожу на гречку, по вечерам не ем вообще ничего. 

— Аня, у вас есть кумиры? 

— Если я вижу, что человек способный, титулованный, я им восхищаюсь и хочу стать такой же, как он. 

— Какие самые большие победы у вас были?

— Я стала трехкратной победительницей первенства России. Помимо этого, я победительница чемпионата России, Кубка России, победительница чемпионата Европы и двукратная призерка международных соревнований. 

— Сейчас вы в декрете. Планируете ли возвращаться в спорт?

— Я уже вернулась. Спорт — это моё всё. Спустя полгода после родов я вышла на ковер. Один бой завершила досрочно победой, второй проиграла. Эмоции меня переполняли, это были уже совсем другие ощущения. 

— Какие советы можете дать девочкам, которые только начали заниматься рукопашным боем?

— Идти до конца и никогда не опускать руки. Терпение и труд точно окупятся, знаю по себе. Рукопашный бой — это очень сложно, для него нужен человек с сильным характером и большой силой воли. Не уверена, что мне бы хотелось, чтобы дочка пошла в этот спорт, но все на ее усмотрение. Главное, чтобы она занималась тем, что будет приносить радость.

— Аня, как оставаться хрупкой красавицей, занимаясь таким жестким видом спорта?

— Это зависит от темперамента спортсмена. Можно сочетать красоту и силу в одном человеке, если этого хотеть. У меня получается. Конечно, как и многие девушки, я хожу к косметологу и люблю домашний уход. Очень важно следить за собой и всегда оставаться красивой. 

Автор текста — Вероника Клепикова, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».  
Фото предоставлены Анной Фатеевой.

