Холодная голова и горячее сердце: почему тульский студент выбрал работу спасателя

В экстренных ситуациях мы набираем 112 и ждём помощи. Кто эти люди, которые приезжают по первому звонку и рискуют собой ради других? Туляк Артур Пудин совмещает опасную работу с учёбой в университете и рассказывает, за что любит свое дело.

— Артур, что привело тебя в эту профессию?

— Я сейчас учусь очно в ТГПУ на учителя физкультуры, и график спасателя мне подходит — получается совмещать с учёбой. Но выбрать эту профессию меня вдохновил мой отец. Сам он более 20 лет проработал в МЧС. Мне хотелось найти подобную интересную работу, а в Центре гражданской защиты и спасательных работ Тулы как раз скучно не бывает. Да, я не эмчеэсник, пожары не тушу, но это не значит, что работа спокойная.

Мы много чем занимаемся: от самых безобидных до очень опасных дел. Вскрываем двери, меняем флаги на площади, дежурим на Воронке, пилим аварийные деревья. Работаем на ДТП, достаём зажатых в машине людей. Ищем пропавших в лесу, снимаем кошек с деревьев и многое другое.

Как-то поехали на выезд в Пролетарский район спасать собаку. Она упала и застряла в пробуренной яме.

Мы пытались вытащить её стропами — специальными канатами для крепления и перемещения грузов. Подкинули их под лапы, пытались вытянуть, но оказалось, что собака сильно увязла в глине. Пришлось полтора часа ее откапывать. Все измазались, но спасли!

— Опиши свой обычный рабочий день.

— Рабочий день начинается в 8.30 со смены прошлых дежурных. Прихожу, одеваюсь; затем идёт распределение. И я либо сажусь за телефон и весь день принимаю экстренные вызовы, либо «встаю на выезды» и всю смену езжу на места событий. На нашей точке в центре гражданской защиты есть и кухня, и спортзал, и сауна с бассейном. Но воспользоваться всеми благами получается редко, ведь я всегда должен быть наготове: выехать, ответить на звонок, помочь, спасти.

— Сколько звонков или выездов обычно проходит за смену?

— Никогда не угадаешь. Каждый раз это абсолютный рандом. По выходным их, конечно, чуть больше, а порой за целые сутки ни одного выезда. Сейчас мы всё чаще получаем вызовы на вскрытие двери. Люди беспокоятся, ведь житель несколько дней или даже недель не выходит на связь. Залезать в квартиру через окно или после вскрытия двери всегда опасно: вдруг туда попал маньяк или живёт огромная собака. Но как правило, в квартирах мы находим уже лишь тела. С погибшими мы сами редко взаимодействуем, лишь передаём информацию полиции и судмедэкспертам.

— Как построен алгоритм действий, когда ты снимаешь трубку?

— Сначала всегда узнаю общую информацию: причину вызова, обстановку, данные звонящего. А дальше выясняю все возможные подробности; помочь может любая деталь. Если это ДТП, то мы узнаем, есть ли зажатые, сколько пострадавших, сколько автомобилей столкнулось, есть ли возгорание. Если кто-то оказался запертым в машине, то узнаём, сколько человеку лет и есть ли у него особенности здоровья. Всё это нужно для того, чтобы оказать наиболее эффективную помощь.

— Как справляешься с хаотичной, панической речью на том конце провода? Какие приёмы помогают успокоить человека?

— Очень часто происходит такое. Например, звонят женщины, у которых в квартире заперт ребёнок, а он не открывает. Они могут кричать или рыдать в трубку. Обычно успокоить помогает фраза: «Паникой сейчас не помочь». Нужна чёткая речь и холодная голова. В таком случае шанс сделать всё правильно и оперативно выше.

Как правило, дети, которые не открывают, просто спят. Спят так, что даже сильный стук в дверь не слышат! Тогда до приезда нашего звена мы советуем взять металлический предмет и бить по петлям двери. Эти петли связаны с самими стенами, поэтому звук получается достаточно мощным, просыпается весь подъезд! Обычно после такого совета вызов заканчивается.

— Какой звонок запомнился больше всего?

— Звонок с ДТП. На линии была женщина, она уцелела, а муж, с которым она ехала, к сожалению, нет. У неё менялось настроение: она то билась в истерике, то долго молчала в трубку. Это был один из самых тяжелых звонков. Сложно было помочь обычным разговором. В такой ситуации никакими словами не изменить поведение и настроение человека...

— Какой совет ты дашь людям, которые могут однажды набрать номер экстренной службы?

— Надеюсь, что этот совет никому не пригодится. Но если всё-таки так вышло, что вы звоните в службу спасения, рассказывайте всё чётко и максимально подробно. Так мы сможем подобрать верную помощь. Выполняйте также все рекомендации и просьбы оператора, пытайтесь всё делать с холодной головой. Не стесняйтесь: на другом конце провода такие же люди, как и вы, мы поймём и поможем. Не бойтесь звонить и не утаивайте информацию.

— Чему тебя научила эта работа?

— Я вживую вижу те самые «отрицательные примеры». Да, каждому человеку понятно, что гонять или садиться пьяным за руль нельзя. Но когда видишь конкретные последствия, когда стоишь рядом с разбитой машиной и пытаешься достать останки человека — ни за что не захочется поступить так же, как они.

Работа спасателем уже успела дать мне бесценные уроки. Научила стойкости и умению сохранять холодную голову в любой ситуации. Здесь я приношу пользу людям. А простое человеческое «спасибо» в такие моменты становится лучшей наградой.



Автор текста — Ольга Зайцева, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героя материала.