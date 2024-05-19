«Полюби свою судьбу»: В Туле прогремел концерт Джизуса

Джизус — музыкант из маленького города Киров. Начал свою музыкальную карьеру в жанре реп и был очень популярен среди молодежи. Но понял, что через такую музыку он не сможет передать весь спектр своих чувств и эмоций. И он решил пожертвовать своей популярностью и славой ради более духовной музыки и пришел в альтернативный рок.

Теперь о концерте.

В «Backstage» было яблоку негде упасть, зрители с нетерпением ждали начала концерта и, несмотря на небольшую задержку, встретили артиста горячо. Многие ехали из других городов, чтобы посмотреть и послушать кумира, многие «преследовали» музыканта на протяжении всего его тура.

Группа выступила с новыми альбомами, в создание которых главный гитарист группы — Евгений Блинов — принимал непосредственное участие. В момент начала создания Женя переживал трудный период в жизни — развод. Именно из-за этого новый материал оказался очень душевным и понравился огромному количеству поклонников.

Выступление проходило в комфортной, дружественной обстановке, большое количество людей пели вместе с артистом, другие же устраивали слэм в конце зрительского зала, после которого артист спрашивал о самочувствии поклонников: «Парни, я вижу вы заряжены, все хорошо, никому помощь не нужна?».

Концерт длился около двух часов. Было жарко и в переносном и в самом прямо смысле слова: музыканты несколько раз заскидывали в зал партию бутылок с прохладной водой.

После концерта фанаты поделились своими эмоциями:

Руднев Платон:

— Я впервые был на концерте, и так получилось, что и впервые познакомился с творчеством Джизуса. Это было невероятно! Настолько сильные в эмоциональном плане текста, прекрасная музыка — было просто потрясающе!

Голев Никита:

— Я уже давно являюсь поклонником Джизуса и с нетерпением ждал, когда он приедет в наш город. Концерт прошел изумительно! Я получил колоссальное количество эмоций, энергия этого концерта будет еще долго заряжать меня!

Кирилл Ефремов:

— Концерт Джизуса вызвал положительные эмоции, благодаря энергичной атмосфере и захватывающему исполнению песен. Впечатления от мероприятия остались незабываемыми! Я бы с удовольствием еще раз пришел бы на его концерт.

Текст Тимофея Звягина.