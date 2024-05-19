  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Школа юных журналистов
  5. «Полюби свою судьбу»: В Туле прогремел концерт Джизуса - Блог «Школа юных журналистов» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Школа юных журналистов
«Полюби свою судьбу»: В Туле прогремел концерт Джизуса

«Полюби свою судьбу»: В Туле прогремел концерт Джизуса

Джизус — музыкант из маленького города Киров. Начал свою музыкальную карьеру в жанре реп и был очень популярен среди молодежи. Но понял, что через такую музыку он не сможет передать весь спектр своих чувств и эмоций. И он решил пожертвовать своей популярностью и славой ради более духовной музыки и пришел в альтернативный рок.

Теперь о концерте.

В «Backstage» было яблоку негде упасть, зрители с нетерпением ждали начала концерта и, несмотря на небольшую задержку, встретили артиста горячо. Многие ехали из других городов, чтобы посмотреть и послушать кумира, многие «преследовали» музыканта на протяжении всего его тура.

Группа выступила с новыми альбомами, в создание которых главный гитарист группы — Евгений Блинов — принимал непосредственное участие. В момент начала создания Женя переживал трудный период в жизни — развод. Именно из-за этого новый материал оказался очень душевным и понравился огромному количеству поклонников.

Выступление проходило в комфортной, дружественной обстановке, большое количество людей пели вместе с артистом, другие же устраивали слэм в конце зрительского зала, после которого артист спрашивал о самочувствии поклонников: «Парни, я вижу вы заряжены, все хорошо, никому помощь не нужна?».

Концерт длился около двух часов. Было жарко и в переносном и в самом прямо смысле слова: музыканты несколько раз заскидывали в зал партию бутылок с прохладной водой.

После концерта фанаты поделились своими эмоциями:

Руднев Платон: 
— Я впервые был на концерте, и так получилось, что и впервые познакомился с творчеством Джизуса. Это было невероятно! Настолько сильные в эмоциональном плане текста, прекрасная музыка — было просто потрясающе!

Голев Никита:
— Я уже давно являюсь поклонником Джизуса и с нетерпением ждал, когда он приедет в наш город. Концерт прошел изумительно! Я получил колоссальное количество эмоций, энергия этого концерта будет еще долго заряжать меня!

Кирилл Ефремов:
— Концерт Джизуса вызвал положительные эмоции, благодаря энергичной атмосфере и захватывающему исполнению песен. Впечатления от мероприятия остались незабываемыми! Я бы с удовольствием еще раз пришел бы на его концерт.

Текст Тимофея Звягина.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 11:40 +1
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Звукорежиссер тульского театра драмы создает маленькие трамваи
Звукорежиссер тульского театра драмы создает маленькие трамваи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.