«История не учит — у неё надо учиться»: декан филфака о своём пути, студентах и вечном русском слове

6 декабря декан факультета русской филологии и документоведения отмечает юбилей. В профессии Надежда Гаврилина уже больше 40 лет. Что для неё значит эта работа и почему она не считает это чем-то необыкновенным.

— Когда человек в течение многих лет выполняет свою работу — это самое обычное явление, — говорит Надежда Афанасьевна. —И в нём нет чего-то пафосного. Это работа, которую выполняет и врач, он стабильно каждый день лечит или делает операции. Так и мы каждый день даём возможность людям получать образование и создаём для этого комфортные условия.

— Надежа Афанасьевна, свой путь вы начали с исторического факультета. Почему выбор пал именно на историю, и как эти знания помогают вам сегодня?

— Что в целом способствует формированию любого интереса? Прежде всего чтение и круг людей, который тебя окружает. Ещё в школе у меня появились вопросы: почему-то или иное событие происходит именно так? Каковы его последствия? Я поняла, что ответы могут дать документы. Порой документ официален и сух, но он единственно верный. Я благодарна своему школьному учителю истории Лилии Алексеевной Капутиной. Она рассказывала так, будто сама дружила с Петром I или с Екатериной II. А в вузе на меня произвёл неизгладимое впечатление Всеволод Иванович Крутиков. Годы под его руководством научили меня думать не так, как написано в учебнике, а в соответствии с тем, что видишь в источнике.

История учит главному: всё это уже было. Если ты знаешь прошлое, ты более чётко ориентируешься в настоящем.

История не учит — у неё надо учиться. Поэтому, конечно, мои знания помогают мне руководить факультетом. Ведь история — это события, люди, отношения, закономерности, общение и управление тоже.

— Уже много лет в первом корпусе идёт условное соперничество историков и филологов. Вы принадлежите к обоим лагерям, так на чьей стороне вы?

— Ну, вы меня должны понимать правильно: я мост между историками и филологами. И вот, знаете, хожу, и он пока не скрипит. Это, конечно же, шутка. А вообще, я уверена, что противостояния никакого нет. В корпусе на улице Менделеевской уже много десятилетий эти два факультета живут рядом. Мы вместе работаем на субботниках, публикуемся в одном журнале, и абсолютно все студенты поздравляют всех преподавателей с праздниками. Ведь до 1978 года вообще не было никакого деления. Это был единый историко-филологический факультет. И наши отношения никак не поменялись. Всё та же взаимовыручка и сотрудничество на благо студентов, науки и образования.

— Гордостью факультета считается Александр Сутормин — первый победитель конкурса «Учитель года». Как вы думаете, чему он научился здесь такому особенному?

— Он научился главному — сложные вещи объяснять простым языком. Ученики по-другому не поймут. А ещё — любви к делу и к ученикам. В 1990 году Михаил Горбачёв вручил эту награду Сутормину. Я хорошо знала Александра. Мы учились в одно время, только он — на отделении русского языка и литературы. После окончания института он уехал работать в сельскую Поповскую школу Чернского района, проработал там 43 года. Он говорил:

«Ученики разные. Кто-то учится с удовольствием, а кто-то не хочет совсем. Но я стараюсь пробиться к сердцу».

В этом и был его секрет. Рассказывал, как выстраивал общение с учениками, как расставлял границы. Понимал, где можно пошутить, а где нужно говорить серьёзно. Думаю, для детей он был не просто учителем, а старшим товарищем и другом, которому можно было доверить что-то сокровенное.

— Ваш факультет готовит и учителей, и документоведов. Чья же миссия, по-вашему, важнее?

— Это, знаете, как спрашивать, что важнее: сердцебиение или дыхание. Учителя формируют людей, а документоведы — порядок. Если не будет людей, будет очень скучно. А если вдруг не будет порядка — будет страшно.

— Как сегодня, в век цифровых технологий, можно убедить абитуриента выбрать именно филологию?

— Во-первых, убеждать их надо не в одиннадцатом классе. Ведь абитуриенты приходят к нам на день открытых дверей уже целенаправленно. Начинать надо с шестого, седьмого классов и постепенно знакомить с факультетом. А если говорить о доказательствах, о конкретных методах убеждения… То мы учим не только правильно писать, но и красиво думать. А в век информации и коротких сообщений это очень большое преимущество — уметь упаковать мысль в одну грамотную и яркую фразу.

— У вас юбилей. Есть ли какой-то особенный подарок, о котором вы мечтаете?

— Вы знаете, подарки очень дороги те, в которых есть внимание. Для меня самый лучший подарок — это пожелание. Потому что в любом пожелании есть то, о чём можно подумать, как это претворить в жизнь. Это очень ценно.

— Если говорить о книгах, то какая для вас стала главной и почему?

— «Война и мир», конечно же! Это и история, и философия, и психология — всё в одном романе. Это правдивость событий, большое внимание к внутреннему миру героев. Его можно перечитывать и каждый раз открывать для себя что-то новое. Мне как историку интересно было узнать следующее. Толстой, прежде чем писать, обращался к невероятному количеству источников. Начиная от правительственных указов и заканчивая переписками, дневниками. И всё это он сумел отразить в романе.

Толстой больше чем писатель. И, наверное, не зря литература — это бессмертный часовой на рубежах истории.

— Если бы вы писали книгу о своей жизни, как бы вы назвали главу, которая идёт сейчас?

— Я бы назвала даже не главу, а всю книгу — «Связь времён». Потому что в ней много было бы о факультете, о людях, с которыми я работаю десятилетиями. Я благодарна за их поддержку и за то, что у нас общий взгляд — мы смотрим в одну сторону. Нельзя рассказывать о сегодняшнем дне, не вспоминая истоки.

— Чем в жизни вы гордитесь больше всего?

— Студентами. Потому что они — думающие люди. И это, поверьте, не просто слова. На нашем факультете учатся целыми династиями. Сейчас в корпусе регулярно проходят экскурсии для школьников. Целые классы приходят сюда, чтобы узнать историю старинного здания и поближе познакомиться с факультетом. И вот во время одной из таких экскурсий учительница, сопровождающая ребят, сказала мне: «А у вас училась моя дочь. И сейчас здесь учатся мои ученики». А затем называет их фамилии. Это настоящая гордость! Значит, есть кому учиться и у кого учиться. И, конечно, гордость за преподавателей — высокопрофессиональных людей, влюблённых в своё дело, которые знают, что русское слово живёт и будет жить вечно.

— И последний, совсем несерьёзный вопрос. Если бы наш факультет был романом, то какого бы он был жанра?

— Ну, конечно, это была бы историко-филологическая сага с элементами педагогического детектива! (смеётся). Много характеров, неожиданных развязок. И, конечно, счастливый финал. Потому что наши выпускники всегда находят своё место в этом большом мире.

Автор текста — Ольга Зайцева, студентка ТГПУ, направление «медиакоммуникации».

Фото из архива героини материала.