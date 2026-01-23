От школьной секции до первенства России: студенты физфака о спорте, достижениях и будущих учениках

Здоровый образ жизни — это важно! Все начинается с родителей и первых уроков физкультуры в школе, где учитель играет большую роль. Поговорили со студентами факультета физической культуры о значении спорта в их жизни и будущей профессии.

Степан Мальцев, тяжелоатлет

— ЗОЖ укрепляет здоровье и повышает качество жизни, помогает сохранять бодрость, энергию и позитивный настрой. Тогда и человек становится счастливым.

Я занимаюсь тяжелой атлетикой девять лет. Спорт развивает во мне выносливость и силу. Трудностей много, например преодолеть страх перед выполнением новых упражнений. Волнение может мешать даже хорошим спортсменам, и каждый борется с ним по-своему. На мой взгляд, самый эффективный способ побороть страх — любимая музыка. Она помогает сосредоточиться, расслабиться и настроиться на успех.

Самая сильная мотивация в спорте — это конкуренция. Она подстегивает к развитию, заставляет работать усерднее и ставить новые цели.

Изначально я планировал поступить на факультет физической культуры, так как спорт стал частью моей жизни. Я связал свою судьбу с этим направлением и поставил перед собой цель — стать тренером.

Когда я впервые пришел в спортивную секцию, наблюдал за работой преподавателя и понял, что именно это мне хотелось бы делать — обучать детей и взрослых. Меня вдохновляет возможность помогать людям и делиться с ними своим опытом и знаниями.

Учеба и тренировки для меня — шаг к реализации мечты стать профессионалом и наставником.

Хороший учитель физкультуры должен быть строгим, потому что в первую очередь его задача — воспитать в учениках дисциплину и ответственное отношение к себе и окружающим. Требовательность помогает сформировать правильные привычки и подготовить человека к будущим вызовам. Затем уже идёт физическое совершенствование и развитие навыков.

В ближайшем будущем я планирую выполнить разряд для взрослых и принять участие в первенстве России. Это важная ступенька в моей спортивной карьере.

Дарина Боронина, волейболистка и баскетболистка

— Здоровый образ жизни помогает поддерживать не только физическое, но и психическое состояние, повышает уровень энергии и улучшает самочувствие.

Я занимаюсь спортом, сколько себя помню; играю в баскетбол и волейбол. Это развивает дисциплину, уверенность в себе, умение работать в команде.

На пути к спортивным успехам я сталкиваюсь с определенными препятствиями — травмы, усталость. Стараюсь проявлять терпение, правильно отдыхать и восстанавливаться. Поддержка близких и тренеров очень мотивирует. Помогает и осознание моих успехов. Я понимаю, что не стоит сдаваться и что каждый этап — это часть пути к мечте.

Я хочу работать в школе после окончания университета.

Стать учителем физкультуры — это вдохновлять детей на занятия спортом, формировать у них полезные привычки и прививать любовь к активному образу жизни.

В ближайшее время я планирую выполнить разряд для взрослых и принять участие в соревнованиях. Моя цель — проверить свои силы и добиться личных рекордов.

Мария Кузнецова, гимнастка и танцовщица

— ЗОЖ — инструмент для насыщенной жизни. Очень важно с ранних лет прививать детям любовь к движению, чтобы это стало для них естественной потребностью, а не обязанностью.

Педагогическое направление я выбрала давно, потому что всегда хотела работать с людьми и делиться своими знаниями и умениями. Я успешно сдала ЕГЭ по литературе и истории. В один момент поняла, что хочу больше активности и движения, поэтому пошла на факультет физической культуры.

Мне нравится общаться с детьми, передавать им свой опыт и учить новым вещам. Я вижу особый смысл: через занятия спортом можно формировать характер, уверенность в себе и здоровые привычки у детей. Хороший учитель физкультуры в первую очередь должен уметь видеть и ценить старания каждого ученика, а не только результат.

Даниил Сапронов, каратист и легкоатлет

— Я воспринимаю ЗОЖ не просто как набор рекомендаций, а как профессиональную необходимость и фундамент моей будущей карьеры.

Спорт — это мой главный антидепрессант и регулятор настроения.

Меня вдохновляет сама наука о движении — как сложно и удивительно устроен человеческий организм, а также потенциал педагогики. На учебе я мотивируюсь успехами старшекурсников и педагогов, которые продолжают показывать высокий результат на соревнованиях. На тренировках — чувством, когда становишься сильнее и лучше, чем был вчера.

Педагогика в школе — это возможность массово влиять на здоровье нации. Это среда, где можно заложить правильные привычки, которые останутся на всю жизнь, и помочь детям стать более активными и здоровыми. Любовь к спорту с детства — это профилактика заболеваний и развитие характера, умение преодолевать трудности через физические усилия.

Хороший учитель физкультуры должен не только обладать отличными знаниями, но и быть харизматичным, позитивным, креативным и терпеливым. Умение вдохновлять и находить подход к каждому ученику — важнейшие качества!

Яна Юдина, гимнастка и танцовщица

— Я столкнулась со страхом перед соперниками. Он всегда был рядом и мешал мне полностью раскрыть свой потенциал. Я работала над уверенностью в себе и концентрировалась на собственном прогрессе. В итоге перестроила свой настрой, перестала сравнивать себя с другими и сосредоточилась на своих достижениях, что значительно повысило мои спортивные результаты и уверенность.

Важную роль играют мои друзья, тренер и семья. Они всегда поддерживают меня как морально, так и в практических вопросах. Близкие помогают преодолевать трудности и делятся своим опытом.

Хороший учитель физической культуры должен обладать энтузиазмом, коммуникабельностью, хорошими знаниями в теории и практике физической культуры, терпением, организованностью и стремлением к постоянному развитию.

Автор текста — Елизавета Парфенова, студентка направления «медиакоммуникации» ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

Фото из архива героев материала.