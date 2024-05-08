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Актер тульского театра драмы создает маленькие трамваи

Актер тульского театра драмы создает маленькие трамваи

Максим Компанец — актер Тульского государственного академического театра драмы, звукорежиссер, певец, фотохудожник и макетчик трамваев. Чтобы пообщаться с этим уникальным творческим светилом, мы посетили моноспектакль актрисы Инны Тарады «Свеча горела», в котором Максим принимал участие в качестве звукорежиссера и певца.

С Инной мы познакомились, когда я стал служить в театре на должности звукорежиссера. Я занимался в театральной студии у актрисы Софьи Владимировны Сотничевской. И, придя на спектакль «Афинские вечера», впервые увидел Инну Борисовну. Она играла внучку героини Софьи Владимировны. Я понял, что это мое, что мне хочется быть частью этого, неважно кем, главное, чтобы быть в театре. И вот случилось так, что я попал туда, моя мечта сбылась. И я уже 20 лет занимаюсь звуковым оформлением спектакля, а также дружу с замечательной Инной.

Расскажите о своих трамвайчиках! Как давно занимаетесь моделированием?

— Начал заниматься в детстве. Я, как и многие ребята, собирал и продолжаю собирать модели промышленных автомобилей. Еще я собирал сборные модели самолетов. И однажды мне попалась модель трамвая. Вот она (показывает). Это моя первая модель, с которой всё началось. Тогда, в 1989 году, это было большой редкостью. Это модель немецкой фирмы «Пико». Такие трамваи у нас работали в Калининграде, Пятигорске и Выборге.

Позже появился журнал «Юный техник» и приложение к нему. Там мне попалась разверстка одной из моделей трамвая. Я ее собрал. Стал находить другие модели. Я собирал фотографии, что-то из газет, что-то — на глаз, и делал по ним модели.

— А где берете детали для трамваев? 

— Я сам изготавливаю модели из картона, это доступный материал. Мое творчество приобрело новые масштабы, когда я познакомился с людьми, которые также занимаются моделированием. Стал общаться с ними, обмениваться фотографиями, чертежами. Если нет чертежа, собираю фотографии в Интернете или у людей, с которыми переписываюсь.

— Недавно в Туле были запущены «Львята». Успела ли пополниться ваша коллекция этим экземпляром?

— Это у меня в планах.

— Трамваи для вас — это всё-таки хобби или дело всей вашей жизни?

— Ну, всё-таки хобби. Если бы это было делом моей жизни, тогда бы я работал в области трамваев — или водителем, или техником.

— Правда ли, что из-за большой любви к трамваям вы не ездите на других видах транспорта?

— Так можно сказать не только про любовь к трамваям, но и про любовь к близким, вообще — про любовь.

Максим, расскажите о других ваших увлечениях.

— Помимо моделирования трамваев, я занимаюсь вокалом. Я являюсь участником студии романса «Очарование». Когда прекратилось существование студии Софьи Сотничевской, я пытался заниматься с её ученицей. Но не сложилось. Студия находилась в детско-юношеском центре, и там запретили заниматься со взрослыми, только дети и подростки. Еще я люблю фотографировать.

— В каком жанре фотографии вы любите работать?

— Больше люблю репортажную съемку. Скажем так, я иду и фотографирую. Хочется запечатлеть какой-то момент и поделиться им. Не могу пройти мимо и фиксирую его. Камера или телефон — мои постоянные спутники.

— Планируете ли организовывать в скором времени новые выставки?

— Хотелось, конечно, если бы пригласили. У меня есть материал. Куда приглашают, там участвую. 

— Что вас вдохновляет и заряжает энергией?

Красивая природа, красивые люди, блеск в глазах. Это особая энергетика. На самом деле, очень много факторов вдохновляют.

— А кем вы мечтали стать в детстве?

— Водителем трамвая.

— Без чего не можете обойтись ни дня?

— Без творчества.

Фото и текст Анны Кузнецовой, текст и редактура Полины Захаровой, интервью Никиты Стручева.

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