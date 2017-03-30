Весенняя обработка сада

Грамотная обработка сада в весенний период включает в себя четыре этапа.

Первое опрыскивание проводится до того, как у плодовых деревьев и кустарников начали набухать почки.

Второе осуществляем в момент, когда почки активно набухают.

Третье опрыскивание рекомендуется провести до цветения, но когда цветочные бутоны сформированы и вот-вот раскроются.

Четвертая (заключительная обработка) производится сразу после того, как растение отцвело.

Самая первая обработка сада считается едва ли не самой важной. Вредителей и разносчиков заболеваний, перезимовавших в коре и приствольном грунте, лучше уничтожить превентивно, пока они еще не пришли в себя после зимней спячки и не начали свою грязную работу.

До распускания почек можно использовать пестициды, агрессивность которых пока еще не страшна дереву, но убийственна для вредителей: например, бордоскую жидкость в концентрации до 3%. Можно купить готовый комплект с правильно подобранными компонентами, а можно изготовить препарат самостоятельно, смешав в ведре воды (10 л) 0,45 кг извести и 0,3 кг медного купороса.

Обрабатывать деревья и кустарники следует полностью — от ствола (особенно в местах трещин) и приствольного круга до кончиков веток. Перед началом опрыскивания обязательно хорошенько почистить ствол щеткой.

Нужно иметь в виду, что разные растения просыпаются после зимы не одновременно, поэтому если затянуть с первой обработкой, особо ранние деревья и кустарники можно обжечь. Так, если яблони, груши и сливы опрыскивают в середине марта, то, скажем, у черной смородины период вегетации может начаться раньше. Лучше разделить процедуру на несколько этапов.