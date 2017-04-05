Не надо маяться хурмой

Настоящий садовод никогда не пройдет мимо отдела с семенами, даже если у него уже всё готово к новому сезону. И зачастую мы приобретаем что-нибудь новенькое, соблазнившись красивой картинкой...

Нашей страстью умело пользуются недобросовестные продавцы. Еще в 1987 году студент Мичиганского университета Томас Нолл создал программу для компьютерной обработки изображений, которая сегодня известна как Photoshop. Вряд ли он предполагал, что этой программой будут активно пользоваться не только художники и дизайнеры, но и всякого рода мошенники. Особенно те из них, кто специализируется на обмане садоводов.

Суть мошенничества незамысловата: при помощи компьютерного монтажа создается изображение «растительного чуда современной селекции». Неопытные садоводы, очарованные яркой соблазнительной картинкой, охотно раскупают посадочный материал. Но вместо «последних достижений науки» им продают самые обыкновенные и потому самые дешевые сорта. Мошенническая прибыль составляет от 100 до 1000%. Хиты искусства фотошопа: вьющаяся клубника, лилейное дерево, махровый флокс метельчатый, ампельные лилии и, внимание, новинка этого сезона: колоновидные сливы, вишни, черешни, абрикосы, персики. Осторожно: в нашей зоне можно выращивать только колоновидные яблони.

И знайте, явление колоновидности, кроме яблони, наблюдается лишь у нескольких южных сортов груши и черешни. Но именно южных. В условиях Тульской и близлежащих областей они вымерзнут в первую же зиму.

Так как же не попасться на уловки мошенников при выборе посадочного материала?

Бдительность и ещё раз бдительность! Не поленитесь поискать информацию о понравившейся диковине. Может, её не существует в природе.

А вот качество саженцев необходимо научиться определять самому. Наиболее качественные саженцы до весенней реализации хранят в питомнике, как правило, в специальных хранилищах при определенной температуре. Когда такие саженцы достают для реализации, почки у них совершенно нераспустившиеся, хотя на улице деревья уже могут стоять зелеными. Кора у здоровых саженцев должна быть гладкая; если ее сковырнуть ногтем, то рана должна быть зеленая и влажная.

Если у продаваемого саженца распустились листья, он однозначно в данный момент живой, да и выглядит привлекательней того, что без листьев. Но такой саженец потратил уже много питания на выгонку листьев, поэтому будет очень долго приживаться либо погибнет. Приобретайте растение непосредственно перед посадкой.

На садовых развалах львиную долю от всех продаваемых на рынке саженцев занимают так называемые удочки – саженцы, привезенные из южных регионов. Однолетние саженцы (без боковых веток) могут достигать двух метров, отсюда и прозвище. Двухлетние южане (с боковыми ветвями) выглядят, как наши трех-, четырехлетние, поэтому пользуются большим спросом у начинающих садоводов. У таких саженцев одна судьба – все, что находится выше снегового покрова, у них ежегодно замерзает и отмирает после зимы. Самое неприятное то, что продавцы южных саженцев никогда не сознаются, что они привозные. Так что не попадайтесь на их удочку!

У разных культур саженцы одного возраста имеют разный размер. Наименее габаритные – карликовые яблони, хотя их производство обходится дороже сильнорослых яблонь. Затем идут карликовые груши и привитая вишня. Самые большие саженцы у сливы, абрикосов, сильнорослых яблонь и груш. Следите за тем, чтобы корневая система была соразмерна надземной части (примерно половину саженца должен в идеале занимать корень). Даже если вы покупаете уже упакованный саженец, обязательно осматривайте корни, чтобы убедиться, что они не черные и не высохли.

Удачных покупок!