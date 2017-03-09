Спатифиллум – цветок женского счастья

Весна стремительно набирает обороты, и так хочется порадовать любимую приятным подарком. Хотите совет? Подарите ей женское счастье. Так называется комнатное растение, которое порадует даму и украсит дом.

У цветка, который мы называем «женское счастье», есть ботаническое название – спатифиллум. И попал он в наши широты из тропических лесов Южной Америки, Полинезии и Восточной Азии. У себя на родине растение любит влажный климат и заболоченную почву, потому и растет в основном в болотистых лесах, вдоль ручьев и рек.

С латыни «спатифиллум» переводится как «лист-покрывало»: spatha – покрывало, phyllum – лист. И правда, цветок спатифиллума по форме напоминает покрывало. По этой же причине тропическое растение получило название «белый парус». А вот то, что мы привыкли считать цветком, на самом деле – соцветие, состоящее из вот того самого белого покрывала и початка.

Необычно то, что у спатифиллума нет стебля. Его многочисленные листья и цветоножка, на которой располагается соцветие, растут прямо из корня.



Согласно древнегреческой легенде, в день своей свадьбы богиня любви Астарта передала земной девушке белоснежный цветок-сердце, в который заключила переполнявшее ее блаженство. Свой дар богиня наделила волшебным свойством – делать счастливой каждую женщину, ухаживающую за цветком с чистыми помыслами и верой в любовь.

Считается, что этот цветок привлечет в дом женское счастье: одинокая женщина обретет любовь, незамужняя – выйдет замуж, а бездетная – узнает радость материнства. Вот и дарят спатифиллум женщинам всех возрастов и статусов. Говорят, что энергетика этого цветка может сделать чудо, главное – верить в это и создавать для спатифиллума благоприятные условия.

Чаще всего встречаются два вида спатифиллумов, от которых ведётся селекция:

спатифиллум обильноцветущий;

спатифиллум Уоллиса.

Домашним растением – жителем подоконника – может быть компактный цветок Уоллиса.

Он более мелкий, и высота его не превышает 40 см, что очень удобно в комнатном цветнике. Для просторных помещений подходит обильноцветущий куст. Уход за ними одинаков, а цветоносы отличаются: 12 см у Уоллиса и вдвое длиннее у его большого брата.

После того как цветок принесли из магазина, его нужно сразу пересадить. Питательная смесь составляется из равных долей листового перегноя, торфа, навозного перегноя и песка. В субстрат нужно добавить крошку от керамических горшков или плитки и измельчённый берёзовый уголь.

Контейнер должен быть больше прежнего на 2-3 см по диаметру – растение нуждается в пересадке ежегодно, и каждый раз ёмкость увеличивается. Дренажное отверстие прикрывается выпуклым черепком, сверху насыпаются керамзитовые шарики или галька.

Летом спатифиллум хорошо развивается и цветёт в тёплой комнате на северном окне. А зимой этому цветку нужно много света, и его можно выставить на притененное южное окно. Прямые солнечные лучи не только нанесут ожоги листьям, но и создадут условия для заболевания корневой системы.

Спатифиллум боится сквозняков. Любит душ, но подойдет для него и орошение листьев из пульверизатора.

Уход – это обязательная составляющая. Но важна еще и аура в доме, позитивный настрой и вера в то, что счастье в доме обязательно поселится так же, как и растение с одноименным названием.