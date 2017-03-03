Кошачья радость

Ну что, дорогие дачники, дождались-таки? Вот и весна на пороге. Время строить планы, покупать семена и саженцы, выращивать рассаду на подоконнике и… праздновать. Ведь весна — это время кошек. Это отличный повод уделить внимание своему домашнему питомцу. Побалуем кошек зеленью на подоконнике!

Практически все домашние кошки «терроризируют» комнатные растения, а почему? Мнения специалистов на этот счет неоднозначны. Одни говорят, что трава не дает кошке никаких преимуществ — они жуют ее от скуки и потому, что трава просто приятна на вкус, сладковата и сочна. Еще версия: привычка есть траву уходит корнями в эволюционное прошлое, когда паразитов из кишечника кот мог выгнать только непереваренной травяной клетчаткой. Другие специалисты предполагают, что трава улучшает пищеварение и перистальтику кишечника кошки. Может вывести непереваренные комки шерсти, кости, перья и другое. Так или иначе, вывод напрашивается один: зелень в доме кошкам нужна. Так давайте посадим для них то, что порадует их и принесёт пользу.

Овес и пшеница

Это именно те растения, которые чаще всего продают в пакетиках «трава для кошек». В 4 граммах проростков пшеницы содержится 320 мг витамина Е, 260 мг рибофлавина, 252 мг ниацина, 140 мг марганца, 62 мг цинка, 39 мг витамина B6, 36 мг пантотеновой кислоты.

Хоть сам ешь! Только не позволяйте овсу и пшенице вырасти выше 30 см, так как постепенно стебли накапливают токсичные для кошек вещества.

Лимонная трава, лемонграсс

Глубокоуважаемая котами зелень. У лимонной травы есть масса преимуществ перед другими проростками: антисептик, мочегонное, антибиотик, успокоительное и улучшает пищеварение. Нуждается в стрижке, так как растет постоянно. Источает приятный цитрусовый аромат. Можно вырастить в плошке для котиков и баловать себя, добавляя травку в чай.

Кошачья мята, котовник

Скорее садовое растение, нежели горшечное, но можно выращивать на подоконнике, если обеспечить в зимнее время подсветку. На человека котовник влияет как мягкое успокоительное и благодаря карвакролу имеет мощный эффект натурального антибиотика, а вот котикам кошачья мята дает прилив энергии минут на 10.

Фитогормоны котовника действуют на котов как гормоны счастья, феромоны. Далеко не все кошки бурно реагируют на эту мяту, при этом ее химический состав может принести настоящую пользу животному.

Морковная ботва

Зелень моркови очень нравится котикам. Прорастить морковную ботву можно из кухонных отходов, для этого не нужны грядки. Достаточно срезать с крупной моркови хвост с зачатками зелени и положить в блюдце с водой. Результат не заставит себя долго ждать.

С появлением кошачьих трав в доме интерес к другим растениям, как правило, сходит на нет.