Выжить на минимум: неделя первая

Сразу оговоримся: эксперимент наш с прожиточным минимумом — это не попытка покривляться. Его цель — показать разницу между представлениями тех, кто определяет достаточность минимума для жизни, и теми, кто вынужден реально годами, а не на месяц, как мы, примерять его на себя.

Юлия Александрова

Эксперимент я начала с того, что составила перечень необходимых крупных расходов, запланированных на апрель, и сопоставила с той суммой, что у меня будет на месяц при учете жизни на прожиточный минимум. В числе них:

заплатить за квартиру,

за занятия дочери в танцевальной студии и модельном агентстве,

сдать деньги на костюмы для ее выступления.

Это уже около 15 тысяч.

А еще в апреле у сестры и трех друзей дни рождения.

То есть при реальном проживании на установленный правительством минимум, кроме как платы за квартиру, прочих запланированных мной на апрель расходов просто не было бы даже в мыслях. Потому что суммарный прожиточный минимум одного взрослого и ребенка составляет 22 954 рубля (из них 11 032 — минимум, рассчитанный на ребенка). Ведь еще надо продукты в магазине покупать, и транспортные расходы никто не отменял!

Если вычесть из 22 954 рублей транспорт и коммуналку, то остается около 15 000 рублей. Для того чтобы просто покупать продукты, этой суммы в целом достаточно.

Но всё это в идеальных, и я бы даже сказала, стерильных условиях. Потому что если случится даже обычная простуда, то финансовый план на месяц начнет трещать по швам.

В общем, я отложила в заначку 5 000 руб. — на непредвиденные расходы и оставила на продукты 10 000, то есть около 330 рублей в день.

Таким образом, с 12 апреля любые мои походы в магазин сопровождаются строгим списком. И цену на товар я уточняю всегда, прежде чем взять его.

Дочкины занятия танцами и связанные с ними расходы я в рамках эксперимента не учитываю: конец года и прерывать обучение не считаю необходимым. А вот все прочие радости жизни типа походов в кино исключены для чистоты эксперимента. Если в конце месяца деньги останутся, можно будет «разгуляться».

При том что потребительская корзина так-то вообще включает в себя посещение учреждений культуры и отводит на это 5% в месяц, то есть примерно 1150 рублей. Еще, если верить нашей с дочерью потребительской корзине, около 2300 рублей — это наша с ней общая сумма, которой, видимо, хватит на предметы первой необходимости, санитарию и лекарства (во взрослой потребительской корзине это 10%, а в детской — 12%). Еще в ней есть строка — прочие расходы, на них проходится еще по 15% в каждой корзине. В нашем случае это около 3440 рублей. В нем еще прописано, кстати, сколько лет надо носить белье, носки, верхнюю одежду, использовать канцтовары…

Когда начинаешь в это вникать, то очевиден рассинхрон реальных цен, сроков износа вещей, того, что можно себе позволить на прожиточный минимум, и того, как представляют себе жизнь те, кто определяет, чего и сколько нам достаточно. Надеюсь, они сами носят годами одни и те же трусы и носки.

Дмитрий Дзюбин

Начнем с коммуналки. Так как живу я не один, то делим пополам. Это 2300 рублей.

Продолжаем вычитать дальше. Проезд 42 рубля в день (без форс-мажорных ситуаций). 20 рабочих дней. Итого — 840 рублей. Но такого не бывает. Так что оставил с запасом тысячу на дорогу.

Далее вредная, но необходимая статья расходов. Я заядлый курильщик (не каюсь, но и хвастаться не буду). Это 130 рублей в день. Или 3900 в месяц.

Таким образом, сразу от 11 922 остается 4700, которые нужно растянуть на 4 недели. Делим остаток на 30 дней и думаем, чем питаться, что бы не перевалить за лимит (задачка уже посложнее).

Итак, дано 157 рублей.

Одного стакана сухой гречки или риса в день достаточно. В пачке по 80 рублей, по-хорошему, 3 стакана крупы (с тех пор, как их начали уменьшать). То есть, грубо говоря, нужно 10 пачек. Тратим на это 800 рублей. Но пустая каша не очень вызывает аппетит.

Так что нужны еще салаты, подливки и прочее. Продолжим уравнение. Помидоры — приблизительно 150 рублей за один килограмм. К примеру, на неделю на салат достаточно 6−7 помидоров. По опыту — это приблизительно 1,5 кг. Умножаем на 4 недели. Итого – 1200 рублей. Огурцы не очень дорогие, и с ними гораздо веселее. Кочан капусты обойдется где-то в 100 рублей. Думаю, одного мне более чем достаточно.

Промежуточный итог. 4700 – 800 (крупа) – 2000 (овощи) = 1900 (*пустил скупую мужскую слезу*).

Без мяса и супов тоже как-то не очень получается. Чтобы сэкономить, можно купить суповые наборы. Судя по остатку, говядина мне не светит. Значит, свинина или (что скорее всего) курица. За суповой набор запросят в районе 120 рублей за килограмм. По опыту, 1 кг достаточно на две небольшие кастрюли. Значит, пока жить можно. Предполагаю, что возьму сразу 4 кг. Это где-то еще рублей 500.

Суп без картошки — не суп. Сразу запланирую в районе 10 кг (300 рублей). Заодно разбавлю рацион из гречки и риса.

Думаю, 3 курицы и 1 кг свинины, возможно, хватит. Курица (по АКЦИИ) 130 за кг. Тушка обойдется около 250 рублей. Ну и на остаток, возможно, получится купить пару килограммов свинины.

Соль и приправы есть, так что это не в счет, что очень хорошо.

Подведем еще очередной итог (в принципе, только и остается, что подводить итоги, чтобы постоянно напоминать себе о прожиточном минимуме).

На дорогу отложил, крупы есть, мясо тоже, овощи в «кармане». Попробую придерживаться плана. Посмотрю, что из этого получится. До встречи на следующей неделе!

Артем Жильцов

Привет, я Артём. Мне 31, и я уже 10 дней живу по утвержденным правительством нормам прожиточного минимума. В 2021 году в Тульской области его величина — 11 922 рубля.

В прошлом году, по данным Росстата, число россиян, живущих за чертой минимума, составило 19,9 млн. Говоря проще, 13,6% населения нашей страны оказались бедными. Решив проверить на себе, можно ли назвать такое существование жизнью, я, со свойственным мне оптимизмом, окунулся в эту авантюру.

Прожиточный минимум — бюджет на месяц, которого должно хватить человеку на еду, одежду и оплату услуг. По условиям, эксперимент я провожу исключительно на своей, не будем скрывать, немного растолстевшей особе. Так что жена и собака облегченно выдохнули — в апреле у нас раздельное меню и раздельный бюджет.

Учитывая, что я не курю, равнодушен к алкоголю и не в восторге от мяса, моя потребительская корзина должна быть наполнена с избытком. Правда, почти сразу же в дело вмешались неожиданные расходы: дни рождения коллег, покупка гетр и т. д. Таким образом, в начале эксперимента из бюджета сразу же исчезли 3000 рублей.

Кстати, о потребительской корзине:

в этом году ее стоимость для трудоспособного населения составляет 10 842 рубля.

В нее включены расходы трех категорий: непродовольственные товары, услуги и продукты. На еду я могу потратить ровно половину — 5421 рубль, остаток поделить между оставшимися категориями.

Если с едой и услугами всё понятно, то с непродовольственными товарами ситуация не прописана: я должен сам решить, сколько потрачу на одежду или лекарства, но при этом уложиться в 2710 рублей. Звучит жизнерадостно, правда?

Так уж повелось, что по утрам я обхожусь кофе, и можно было предположить, что вполне бодро переживу первую неделю. Но это в теории. Как только эксперимент начался, меня тут же потянуло на домашние завтраки и покупки всяких ненужных продуктов в качестве перекусов. Я честно пытался ради экономии включить в рацион лапшу быстрого питания, но, съев один такой обед, почувствовал себя так плохо, что целый вечер провалялся в кровати, проклиная создателей и импортеров «дошика».

Зато в один из дней я не потратил ни копейки на еду и целый день питался пиццей, которую в честь дня рождения в редакцию в огромном количестве заказала Юля Королева. А на выходных мама пригласила в гости: опробовать новую мультиварку. Так что домой я, моя супруга Ангелина и собака Джек ушли с шоколадным пирогом.

Еще у меня получилось сэкономить на проезде — отказался от маршруток и такси в пользу автобусов.

Тут отдельный привет водителям «Тулгорэлектротранса»: ребята с маниакальным упорством игнорируют расписание, из-за чего я пару раз основательно опоздал на работу.

Также в раздел «экономия» ушел отказ от воскресного квиза (600 рублей за двоих) — его нам заменили домашние пятничные посиделки с настольными играми (общение с друзьями — бесценно).

Тем не менее только за эту неделю проезд, походы в «Магнит», «Перекресток» и визит в «Светофор» обошлись мне в 2719 рублей.

До конца эксперимента остается 6203 рубля и три недели. А впереди дни рождения товарищей, покупка крупы и мяса Джеку, оплата интернета, телефона и коммуналка, которую надо оплатить до майских праздников.

Напоследок: на момент начала эксперимента я весил постыдные 77 кг. После 10 дней мой вес остается точно таким же, несмотря на загадочный рывок вверх и прибавки в 2 кг в середине прошлой недели. Едем дальше.