Новый учебный год: чему научат в Музее станка и Фаблаб MAKER

Начало нового учебного года — это время новых возможностей для ребят, желающих получить новые знания, освоить новое направление, выбрать занятие по душе.

Резиденты творческого кластера «Октава» предлагают юным тулякам получить дополнительное образование на базе Музея станка и лаборатории-мастерской Фаблаб MAKER.

Сегодня мы беседуем с Алексеем Давлетшиным, владельцем лаборатории-мастерской Фаблаб MAKER, Музея Экспериментория и площадки Мануфактория и Евгения Бабакаева, директором Музея станка.

ФабЛаб MAKER

— По прошествии некоторого времени некоторые форматы работы Фаблаб уже выкристаллизовались до идеального состояния, какие-то наоборот родились как новые. С чем лаборатория-мастерская войдет в новый учебный год?

Алексей Давлетшин Наша основная деятельность — курсы дополнительного образования. Мы готовы предложить юным тулякам обучение по таким современным и актуальным направлениям, как робототехника, радиоэлектроника, лазерные и 3D технологии, беспилотные летательные аппараты. Курсы от 2-х до 3-х месяцев. Цены вполне демократичные — от 2500 рублей в месяц. Наша фишка и конкурентное преимущество в том, что все курсы заканчиваются реальным изделием, которое соберет ребенок. Он сможет забрать его домой и хвастаться перед своими друзьями и родственниками.

— Это традиционное дополнительное образование во внеурочное время или что-то для города свежее и непонятное?

— Речь идет о как раз о допобразовании. Наша лаборатория оборудована самыми современными станками и 3D-принтерами. Это есть не у всех, а если конкретнее, то не все школы имеют такое оборудование. А на сегодняшний момент есть понимание, что промышленность движется вперед и уже со школьного возраста нужно закладывать в детях умение работать с графическими редакторами, с современными станками ЧПУ. Все это мы готовы давать детям.

— А таких навыков современные уроки труда все еще не дают?

— Уроки труда в первую очередь учат ребят работать с ручным инструментом. Мы же учим работать на современных станках ЧПУ, которые в управлении довольно просты и далеко не каждая школа ими обладает. Эти навыки нужны в будущем и у нас можно получить азы.

— Несколько лет назад мы уже говорили о появлении «Мануфактории» и «Экспериментории». И тогда, наверно, каждый второй чиновник в правительстве говорил о том, что современным рабочим профессиям необходимо возвращать престиж, утерянный за долгое время. Ка ты считаешь, удается ли это сейчас? Вносит ли Фаблаб свой вклад в это дело?

— Тула — это промышленный регион, и здорово, когда школьник, заканчивая школу и поступая в университет, уже обладает ключевыми навыками в управлении современными станками. Это делает его еще более квалифицированным.

У него есть и школьное допобразование, и профессиональное высшее образование. Такие ребята будут намного успешнее в трудоустройстве.

Это с одной стороны. С другой — ребенка надо развивать со вех сторон, и каждый родитель заинтересован в этом. Как раз Фаблаб наряду с другими площадками, которые у нас есть («Кванториум», школьные технопарки), вносит свой непосильный вклад в идею правительства.

— А реально ли сейчас пойти на какую-то денежную профессию куда-то на завод?

— Насколько мне известно, оператор станка ЧПУ на «КБП» получает где-то в районе 70 000−80 000 руб. Это приличная заработная плата для Тулы.

— Давайте подробно поговорим про курсы и каждое из направлений. Что получит ученик Фаблаба на базовой робототехнике?

— Мы даем робототехнику на платформе Arduino. Arduino — это программно-аппаратный комплекс, который разработан в том числе и российскими специалистами. Он позволяет в очень простой форме объяснить ребенку логику построения программирования и логику сборки роботов. То есть по сути Arduino — это такой одноплатный компьютер. Компьютерные технологии сейчас заложены везде. Даже телефон, который мы носим в кармане по сути является небольшим компьютером. Понятно, что он многопроцессный, очень сложный, и чтобы собрать смартфон, нужно иметь более квалифицированные знания. Но основы можно получить на нашей робототехнике: собрать своего робота или запрограммировать какую-то программу. Вот ребята, которые занимались у нас на летних курсах, создавали свои собственные виртуальные игры: строили квест-миры с героями и сложными задачами. Важно отметить, что робототехника — это не только непосредственно физическая часть. Здесь очень важна программная часть.

— А собирают ли дети настоящего ездящего робота на ваших курсах?

— Да, они собирают робота, подключают к нему датчики света, движения, датчики касания, они могут задать траекторию. У робота, который они собирают, довольно большой спектр возможностей. Этот робот действительно ездит и исполняет команды, как виртуально, так и физически.

— А актуален ли сейчас курс радиоэлектроники?

— Радиоэлектроник, казалось бы, ушедшая профессия. Но на самом деле любой современный прибор содержит в себе платы, они выполняют определенные функции, без которых он работать не может. Там пресловутая пайка, транзисторы. Мы учим тому, как правильно прочитать плату, как ее собрать, спаять

Чем славится Япония или Корея? Это продвинутые страны именно в сфере микроэлектроники. На сегодняшний момент без радиоэлектроники невозможно что-то создать и уж тем более использовать

— А где можно применить навыки 3D-моделирования, которым вы обучаете?

— 3D-моделирование — самая востребованная область, потому как применяется во всех областях, начиная от проектирования собственного жилища и заканчивая проектированием городских пространств.

Дизайнеры и конструкторы — те профессии, которые востребованы сейчас и будут востребованы в будущем.

На курсах по 3D-моделированию мы учим работать в графических редакторах, работать с 3D принтерами, 3D сканерами, создавать свои модели. Может быть курс по созданию из двухмерного листа фанеры трехмерной модели. Ребенок сам его спроектировал, напилил на лазере, собрал и отнес домой.

— Сейчас квадрокоптеры стали более доступны, можно пойти и купить какой-нибудь китайский аппарат за приемлемую цену. Существует ли общественный запрос на курс «Авиамоделирование и беспилотные летательные аппараты» в Фаблабе?

— Ну в небо всегда тянет… Есть такой запрос, как у детей, так и у взрослых. Людей интересует, почему он выполняет команды, почему летает. Наш курс позволяет понять устройство квадрокоптера. Мы его проектируем, ребята сами его собирают и еще, что очень важно, мы учим управлять квадрокоптером. На самом деле, управлять им совсем не просто. Люди, которые пробовали, меня поймут. Очень важно, чтобы он никуда не врезался, и никто не пострадал. За 3 месяца слушатель курсов должен научиться управлять устройством. Кстати, курс ведет очень увлеченный преподаватель. Каждое его занятие делится на две части: первая — сборка.

— Вам удалось освоить управление?

— На виртуальном симуляторе я летаю прекрасно. А управлять реальным квадрокоптером пока получается не очень. Нет такого количества времени, чтобы отработать все навыки.

— Приходят ли взрослые учиться в Фаблаб? Что их может привлечь?

— У каждого человека есть какие-то незавершенные гештальты из детства. К нам на курсы радиоэлектроники записались две взрослые девушки, которым уже за 20, причем они уже в мае писали нам, хотя курсы начинаются с 1 сентября. Также на открытые мастер-классы с детьми приходят взрослые и говорят, что тоже хотят освоить, к примеру, лазерную резку или графические редакторы. Может быть не массово, но запрос такой есть и у взрослых людей. Кому-то это нужно по работе, кому-то это важно с точки зрения своего внутреннего образования или закрытия каких-то детских потребностей.

— А на какой курс вы бы записались сами?

— Однозначно авиамоделирование. Управлять квадрокоптером, это то, чему мне хотелось бы научиться. К тому же, и если ты его разобьешь, в конце концов, сам сможешь его отремонтировать)).

— Ждать ли этой осенью еще каких-то новых форматов обучения или долгосрочных программ?

— С осени мы хотим запустить годовой курс для детей и 3-х месячный для взрослых. Курс для детей будет называться «Maker». Он будет включать все направления. Вообще Maker — это профессия будущего, человек, который может реализовать любой проект от идеи до непосредственного фактического воплощения. Взрослые этот курс будут проходить в ускоренном режиме и выходить с определенными навыками: изучать и графические редакторы, и станки ЧПУ.

музей станка

Евгения Бабакаева, директор Музея станка.

— Музей станка наряду с Высшей технической школой и Фаблабом, которые также располагаются на базе кластера «Октава», открывает курсы дополнительного образования. Как, кого и чему будете учить?

Евгения Бабакаева — Музей станка был придуман не только как музейное пространство, в котором есть большой мультимедийный зал и пространство временных выставок, но и как досуговое пространство для юных туляков. Так мы с самого начала понимали, что хотели бы предложить городу новый формат дополнительного развития для детей — постоянные студии. В этом году у нас открывается студия детского творческого развития. Мы наберем две группы из детей 7−9 и 10−12 лет. Они будут очень необычными.

— В чем же их новизна? Как это отразится на позиционировании самого музея?

— Обычно студии посвящены какому-то конкретному направлению, например, рисованию, пению, театральному мастерству, какой-то проектной работе, или, как у Алексея Давлетшина, техническому детскому развитию. Мы же хотим предложить такую комплексную работу. Дети смогут научиться делать очень разное. Мы разбиваем наш курс на 4 части.

По одинаковым направлениям для каждого возраста будет разное наполнение, соответствующее его интересу и возможностям.

В зале временных экспозиций будут проходить занятия и встречи с экспертами и художниками. Нам бы хотелось, чтобы музей стал очень открытым, чтобы музей воспринимался не как чопорная академичная институция, а был бы такой живой площадкой. Наша миссия в том, чтобы юные туляки и их родители приходили к нам на занятия, а музей бы по умолчанию воспринимался как обязательная часть для того, чтобы узнать получше свой город, страну.

— Расскажите поподробнее, как будет проходить процесс обучения?

— В первой четверти мы будем говорить о новом современном искусстве. Закончив ее, младшая группа нарисует комикс, а старшая — сделает мультфильм. Предполагается, что будут и общие занятия. Дети будут заниматься не только в своих группах, но и посещать расширенные занятия. Мы планируем приглашать педагогов и экспертов со стороны для того, чтобы как можно больше интересного включалось в этот образовательный процесс. Он будет не линейный: не только теория и не только практика, но и выходы в различные музейные пространства, открытые занятия с родителями. Будем рисовать и смотреть, будем исследовать. Кстати, одно из моих любимых простых упражнений, которые наверняка наши педагоги будут использовать — «вырази свое настроение одной линией». Такие тонкие способы понимания и выражения себя кажутся нам необычайно актуальными.

— Что же будут изучать ребята в разных четвертях учебного года?

— Как я уже сказала, мы разбили обучение на части по разным направлениям. Они имеют следующие названия: «Искусство», «Город», «Я», «Сейчас».

В направлении «Сейчас» старшие дети будут делать YouTube канал и узнавать, как они могут работать с контентом, чем заинтересовать своих зрителей.

В части «Я», будет такое интересное исследование самого себя ребенком. Дети узнают о своих сильных сторонах, определятся с тем, что им хотелось бы развивать в себе, откроют какие-то новые интересы. У нас задумана театральная постановка в этой части, и каждый большой блок будет заканчиваться таким праздничным событием для друзей, родителей и самих ребят. Это будут расширенные совместные и групповые истории.

— Вопрос с позиции ребенка. А захочется ли ему после школы ходить в фактически еще одну школу?

— Мы понимаем это не как школу. То пространство, которое мы готовим для наших студий, оно выглядит очень свободно. Оно мобильно и трансформируемо. Мы расставим в студии большие художественные столы, которые легко трансформируются и убираются. Там же будут и подвижные занятия. Мы хотим, чтобы ребята в этих студиях сдружились.

Вот этот социальный круг, который образуется на базе Музея станка, как раз даст возможность новому общению.

— Как вы планируете коммуницировать с родителями?

— Любой родитель хочет посмотреть, как его чадо проводить время вне школы. Ежемесячно мы будем делать рассылку родителям, где будем рассказывать о том, чем дети занимались в течение месяца и присылать фотографии. Рассылка будет иметь еще и рекомендательный характер. Мы будем давать рекомендации по тому направлению, которым занимается ребенок.

Например, какие фильмы, какие книги и дополнительные события могут быть интересны. Это нужно для того, чтобы создать новое поле общения между родителем и ребенком. Предложение такой осмысленной коммуникации — это такая классная история, которая поможет укрепить отношения внутри семьи. То есть родители также будут учиться. Нам кажется, что эта идея непрерывного образования бесконечно актуальна в наши дни.