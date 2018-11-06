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Завод «Октава» принял участие в образовательном форуме

Завод «Октава» принял участие в образовательном форуме

Российский завод «Октава» (входит в Госкорпорацию Ростех) представил продукцию на выставке образовательного форума «Достояние России». Мероприятие, организованное предприятиями арт-индустрии для специалистов системы образования, культуры и социальной сферы, проходит в Москве в партнерстве с Минпромторгом России, Агентством стратегических инициатив (АСИ), ведущими институтами в сфере культуры и искусства.

Единственный на территории России форум, посвященный развитию художественного образования, позиционирует себя как «кузницу кадров» для креативной индустрии и креативной экономики. В деловой программе форума свыше 400 мастер-классов и семинаров по арт-технологиям.

На выставке форума был представлен вокальный микрофон «Октава» МД-85А. Он предназначен для оборудования клубов и библиотек в малых городах и селах. На мероприятии завод анонсирует премьеру модернизированной линейки вокальных динамических микрофонов. Вывод на рынок обновленной линейки запланирован на первый квартал 2019 года. В категории «вокальные динамические микрофоны» будут представлены три модели в разных ценовых сегментах и с разными характеристиками. Новые микрофоны предназначены для концертной деятельности, презентаций и конференций, для оборудования муниципальных организаций, учреждений основного и дополнительного образования, для самостоятельной творческой деятельности.

«Содействие развитию музыкального образования для нас является социально-значимым проектом, который „Октава“ и дальше намерена поддерживать. И мы готовы дать представителям креативной индустрии и образовательных организаций возможность протестировать микрофоны, которые производим для них в России. Это укрепит позиции „Октавы“ на внутреннем рынке и познакомит потребителя с качественной российской альтернативой микрофонного парка для целей обучения», — отметила директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2019 год объявлен в России Годом культуры. И завод «Октава», как единственный разработчик и производитель электроакустического оборудования гражданского и двойного назначения, уже участвует в программе модернизации театров, а также разработал линейку вокальных динамический микрофонов, которые созданы для обеспечения хороший звука на профессиональных площадках.

 

сегодня, в 13:37 0
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