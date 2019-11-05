Бьюти-тест: выравниваем тон кожи с процедурой BB-glow

Процедура BB Glow уже взорвала бьюти-индустрию. А как иначе, если она избавляет от необходимости пользоваться тональным кремом целый год и при этом омолаживает кожу?

Мария Тарачкова, косметолог – BB Glow подходит абсолютно всем, кто хочет забыть о тональных средствах. Процедура скрывает неровный тон, пигментацию, избавляет от синяков под глазами и мелкой морщинистой сеточки, и помимо этого глубоко питает кожу. По сути, это аналог мезотерапии, но безинъекционный и с добавлением пигмента. Успех процедуры зависит от нескольких факторов: хорошего препарата и наличия фиксатора. Если хотите еще и немного омолодить кожу, выбирайте препарат с компонентом anti-age, который подтягивает её и препятствует формированию морщин. Эффект виден сразу, и сохраняется около года. В некоторых случаях для достижения максимального результата необходимы 2-3 процедуры.

Героем нашего бьюти-теста стала директор по рекламе журнала «Модный город» Марина Кузнецова. Она сделала процедуру и поделилась впечатлениями.

1. Процедура начинается с очищения. Если на коже есть явные несовершенства – прыщи или угри, сначала необходимо избавиться от них.

2. Основной этап – нанесение тона. Большая палитра оттенков позволяет скульптурировать лицо.

Мы нанесли темные тона на скулы и крылья носа, чтобы подчеркнуть их. А на остальные – более светлые оттенки, чтобы добиться эффекта хайлайтинга.

3. Пигмент вбивается под кожу с помощью специального аппарата – дермапена.

Он воздействует на самый верхний слой кожи, клиент ощущает только легкий вибромассаж лица, так что обезболивание не требуется. Затем наносится фиксатор, он позволяет продлить эффект от процедуры.

4. Заключительный этап – легкий массаж лица, который позволяет распределить остатки препарата на коже. Эффект заметен сразу же! Никаких покраснений, только ровный тон и свежий цвет кожи.