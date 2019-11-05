Бьюти-тест: выравниваем тон кожи с процедурой BB-glow
Процедура BB Glow уже взорвала бьюти-индустрию. А как иначе, если она избавляет от необходимости пользоваться тональным кремом целый год и при этом омолаживает кожу?
Мария Тарачкова, косметолог
Героем нашего бьюти-теста стала директор по рекламе журнала «Модный город» Марина Кузнецова. Она сделала процедуру и поделилась впечатлениями.
1. Процедура начинается с очищения. Если на коже есть явные несовершенства – прыщи или угри, сначала необходимо избавиться от них.
2. Основной этап – нанесение тона. Большая палитра оттенков позволяет скульптурировать лицо.
Мы нанесли темные тона на скулы и крылья носа, чтобы подчеркнуть их. А на остальные – более светлые оттенки, чтобы добиться эффекта хайлайтинга.
3. Пигмент вбивается под кожу с помощью специального аппарата – дермапена.
Он воздействует на самый верхний слой кожи, клиент ощущает только легкий вибромассаж лица, так что обезболивание не требуется. Затем наносится фиксатор, он позволяет продлить эффект от процедуры.
4. Заключительный этап – легкий массаж лица, который позволяет распределить остатки препарата на коже. Эффект заметен сразу же! Никаких покраснений, только ровный тон и свежий цвет кожи.
Марина Кузнецова