Фитнес для женщин: что выбрать, чтобы быть в форме?
Стройное и подтянутое тело – то, о чем мечтают многие женщины. Но какие занятия выбрать, чтобы тренировки были не только эффективными и интересными, но и полезными . О популярных направлениях фитнеса рассказывают тренеры.
BOSU – тонкая талия и пластичность
Олеся Кондрашова, тренер
Одно из преимуществ BOSU в том, что на нем необязательно выполнять сложные упражнения, даже простые будут очень эффективными. Такая тренировка не требует серьезной физподготовки, так что она подходит абсолютно всем.
BOSU понравится и новичкам, и тем, кто уже занимается на каком-то из направлений.
Необычный тренажер разнообразит рутинные упражнения и откроет вам новые грани фитнеса.
Low body – подтянутые ноги и ягодицы
Название говорит само за себя: Low body образовано от англ. «low» – низкий и «body» – тело. Так что на этих тренировках вы прокачаете мышцы ног, ягодиц и укрепите мышцы спины и брюшного пресса. А это именно то, что нужно любой девушке.
Это аэробная тренировка с силовой направленностью. На занятиях мы используем степ- платформу, резиновые эспандеры и бодибар/ штангу. В основе комплекса – наклоны, махи, выпады и приседания. Но если на первый взгляд это покажется сложным, спешим успокоить:
заниматься по этой программе может любой хоть немного физически подготовленный человек.
Вы можете сами подобрать для себя уровень сложности: высокий – если хотите быстрый и впечатляющий результат, и средний – если вы только начинаете занятия спортом. Например, вы можете выполнять упражнения в более медленном темпе или пока отказаться от оборудования.
Low body подойдет тем, кто хочет похудеть и при этом придать тонус мышцам. Особенно такие тренировки показаны девушкам с худым верхом и тяжелым низом. Low body доказывает: вне зависимости от типа фигуры привести в порядок бедра, сделать ножки стройными, а ягодицы подтянутыми – реально.
Spinning – движение и отличное настроение
Елена Яковлева, тренер
Во время занятий работают мышцы ног, спины и пресса. Это совсем не то, что занятия на велотренажере в одиночку.
Spinning – это всегда увлекательно и весело: занятия проходят под динамичную музыку, а упражнения имитируют езду по горам, пересеченной местности, по шоссе и т. д. Такие тренировки – хороший способ проработать все тело и зарядиться хорошим настроением!