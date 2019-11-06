Фитнес для женщин: что выбрать, чтобы быть в форме?

Стройное и подтянутое тело – то, о чем мечтают многие женщины. Но какие занятия выбрать, чтобы тренировки были не только эффективными и интересными, но и полезными . О популярных направлениях фитнеса рассказывают тренеры.

BOSU – тонкая талия и пластичность

Олеся Кондрашова, тренер – BOSU – это тренировки с одноименной балансировочной платформой. Этот тренажер в виде полусферы помогает усложнить традиционные упражнения и повысить их эффективность. С помощью BOSU можно проработать абсолютно все группы мышц и быстро избавиться от лишних сантиметров в талии и бедрах. Кроме того, балансировочная платформа помогает разработать стабилизационные мышцы и улучшить работу вестибулярного аппарата. Это пригодится вам в других видах спорта и в обычной жизни.

Одно из преимуществ BOSU в том, что на нем необязательно выполнять сложные упражнения, даже простые будут очень эффективными. Такая тренировка не требует серьезной физподготовки, так что она подходит абсолютно всем.

BOSU понравится и новичкам, и тем, кто уже занимается на каком-то из направлений.

Необычный тренажер разнообразит рутинные упражнения и откроет вам новые грани фитнеса.

Low body – подтянутые ноги и ягодицы

Название говорит само за себя: Low body образовано от англ. «low» – низкий и «body» – тело. Так что на этих тренировках вы прокачаете мышцы ног, ягодиц и укрепите мышцы спины и брюшного пресса. А это именно то, что нужно любой девушке.

Это аэробная тренировка с силовой направленностью. На занятиях мы используем степ- платформу, резиновые эспандеры и бодибар/ штангу. В основе комплекса – наклоны, махи, выпады и приседания. Но если на первый взгляд это покажется сложным, спешим успокоить:

заниматься по этой программе может любой хоть немного физически подготовленный человек.

Вы можете сами подобрать для себя уровень сложности: высокий – если хотите быстрый и впечатляющий результат, и средний – если вы только начинаете занятия спортом. Например, вы можете выполнять упражнения в более медленном темпе или пока отказаться от оборудования.

Low body подойдет тем, кто хочет похудеть и при этом придать тонус мышцам. Особенно такие тренировки показаны девушкам с худым верхом и тяжелым низом. Low body доказывает: вне зависимости от типа фигуры привести в порядок бедра, сделать ножки стройными, а ягодицы подтянутыми – реально.

Spinning – движение и отличное настроение

Елена Яковлева, тренер – Spinning – это кардиотренировка, которая помогает развить общую выносливость организма и укрепить сердечно-сосудистую систему. Тренировки проходят в группе на специальном адаптированном тренажере, имитирующем езду на велосипеде. Эти занятия подходят почти всем.

Во время занятий работают мышцы ног, спины и пресса. Это совсем не то, что занятия на велотренажере в одиночку.

Spinning – это всегда увлекательно и весело: занятия проходят под динамичную музыку, а упражнения имитируют езду по горам, пересеченной местности, по шоссе и т. д. Такие тренировки – хороший способ проработать все тело и зарядиться хорошим настроением!