Полезная процедура летом: «счастье для волос»

Идеальные волосы – основа любой прически, только с ними будут превосходно смотреться как небрежные локоны, так и сложная вечерняя укладка. О процедуре, которая сделает волосы сильными и блестящими, рассказывает Светлана Катаева, руководитель студии красоты и здоровья волос LOSK.

Светлана Катаева.

«Счастье для волос» от Honma Tokyo – так называется инновационная процедура холодного восстановления волос, которая сразу придает им здоровый вид и блеск. Летом, и тем более перед поездкой на море, где волосы ждет палящее солнце, соленая вода и влажность, такая защита особенно полезна.

Процедура восполняет нехватку в волосах важных для них компонентов - липидов, влаги, белка. Они нужны для питания волос и восстановления кортекса – глубинного слоя.

Особенно это относится к волосам с уже повреждённой структурой: процедура «оживляет» волосы практически любой степени повреждения. Такой результат дают активные компоненты (аминокислоты кератина, эластин, гидролизованный шелк, липид, аргинин, масло макадамии, масло бразильского ореха, масло пальмы элейс, масло бурити) и инфракрасный аппарат, который помогает запечатать полезные вещества внутри волоса самым гибким, щадящим холодным способом.

Волосы сразу после процедуры становятся мягкими на ощупь, а по структуре уплотняются. Они легче поддаются укладке, насыщаются недостающими компонентами, приобретают естественный блеск и здоровый вид.