Дружба народов на кухне: армянская долма и азербайджанская буглама
Народы мира разделяют границы, языковые, религиозные и прочие барьеры. И только кухня безгранична, что позволяет совершать гастрономические путешествия по всему земному шара, находясь дома или в любимом ресторане. Сегодня попробуем приготовить два блюда национальных кухонь, оба — несложные, доступные и очень вкусные.
Долма от кулинара Екатерины Пейль
Екатерина Пейль, кулинар-любитель
Ингредиенты: 500 г свино-говяжьего фарша (350 г говядины, 150 г свинины), ½ ст. риса, небольшой пучок мяты, 150 г красного базилика, 200−250 г кинзы, 450 г виноградных листьев, 1,5 ст. л. молотого кориандра, 1 ст. л. аниса, 200 г воды, для соуса — кефир, кинза, базилик, мята, соль и острый красный перец по вкусу.
Приготовление
- Для долмы используют только светлые листья белых сортов винограда. Свежие виноградные листья надо брать молодыми, размером с ладонь. Молодой лист — светлый и небольшой. Если нет возможности найти свежие листья, покупайте маринованные/соленые. Я использовала соленые листья: их надо очень хорошо промыть холодной водой, удаляя излишки соли. Фарш в этом случае солить не надо.
- В фарш добавляем зелень, пропущенную через мясорубку или очень мелко порезанную, рис и специи. В виноградные листья заворачиваем по чайной ложке фарша (если у вас крупные листья, кладите фарша побольше. Но маленькая долма все же вкуснее!). Плотно укладываем долму в кастрюлю, наливаем воду и томим на медленном огне 1,5−2 часа.
- Для соуса мелко режем зелень, добавляем кефир, солим и перчим.
Стоимость продуктов на одну порцию блюда — 35 руб.
Буглама от шеф-повара Натика Гамидова
Натик Гамидов, шеф-повар кафе «Дружба народов»
Ингредиенты: баранина, помидоры, болгарский перец, лук, зелень (петрушка, укроп, кинза), соль, специи по вкусу.
Приготовление
- Баранину и овощи нарезать крупными кусками.
- Уложить мясо в казан, сверху выложить слой нарезанного кольцами репчатого лука, затем слой помидоров и перца. Посыпать нарезанной зеленью, посолить, посыпать специями.
- Залить водой, довести до кипения, убавить огонь до минимума и томить 50−60 минут. Подавать горячим.
Стоимость этого блюда в меню кафе — 200 руб.