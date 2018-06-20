Отдыхай без интернета

Отпуск закончился, а гигантские счета за связь в роуминге остались? Чтобы этого не случилось в следующей поездке, выбирайте мобильные приложения, которые работают без интернета. Они помогут не заблудиться в незнакомых местах, поговорить с жителями на их языке и найти интересные маршруты.

Maps.me

В приложении есть карты всех стран мира, включая острова, и они доступны без интернета: достаточно заранее загрузить карты необходимого региона – и можно пользоваться навигацией и поиском без подключения к сети.

По картам можно прокладывать маршруты между городами, по достопримечательностям, магазинам и т. д. Тип маршрута – любой: пешеходный, велосипедный, автомобильный, на метро и такси.

Redigo

Удобный гид в телефоне по всем странам мира, от Австралии до Японии. С ним не нужны тяжеленные путеводители и неудобные карты. Под рукой будет вся необходимая информация: общая справка о стране (виза, часовой пояс, валюта, язык, как добраться и многое другое); основные достопримечательности, рестораны и развлечения; информация об актуальных событиях; базовый разговорник на семи иностранных языках.

Все сервисы не требуют интернет-соединения, что очень важно, когда вы находитесь в роуминге. Правда, и тут необходимо заранее, через интернет, загрузить информацию об интересующих местах и оффлайн-карты.

Google переводчик

Всех языков не выучишь, а общаться в чужой стране как-то нужно – хотя бы на минимальном уровне: спросить дорогу, заказать еду в ресторане и т. д. Это приложение позволяет переводить текст на 103 языка и обратно, причем 59 языков доступны без подключения к интернету. Можно переводить надписи, наведя камеру, например, на вывеску, можно пользоваться режимом разговора – приложение переведет чужую речь на русский и ваш ответ собеседнику.

Заранее скачайте языковые пакеты (например, русский и язык той страны, куда вы едете), чтобы в путешествии пользоваться переводчиком без подключения к интернету.

И немножко модных штучек в дорогу:)

Шляпа, 1750 руб., очки, 4200 руб., м-н «Модный сезон»;

парео, 3499 руб., купальник, 5999 руб., м-н Тriumph;

часы, 3900 руб., м-н Swatch;

сумка Desigual, 6190 руб., сандали Кaty Рerry, 4490 руб., м-н Rendez-Vous.

Шляпа, 2950 руб., м-н «Модный сезон»;

сланцы Кaty Рerry, 5490 руб., м-н Rendez-Vous;

купальник Рaloma, 5799 руб., м-н «Стиль-Парк».