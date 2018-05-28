Balenciaga. Спящая красавица

Бренд Balenciaga всегда был революционным, от платьев без талии в 30-х годах до нарядов из парашютной ткани и мотоциклетных сумок в 90-х. И сегодня, в 70-й год со дня рождения, любое творение этого модного дома сразу становится предметом желания – в том числе и потому, что модели никогда не выпускаются массовым тиражом.

Основатель бренда Кристобаль Баленсиага был тот еще разрушитель шаблонов.

Он всю свою жизнь создавал формы, которые сначала шокировали, а потом становились символом шика: платье-балахон, стиль baby-doll, юбка-шар, рукав-браслет.

Он не любил примерки, каким бы важным ни был клиент. Выпускал коллекции безо всякой периодичности, позже других домов моды. Приглашал на показы моделей в возрасте только около 30, когда «у женщины уже есть чувство стиля».

За несколько лет до появления мини-юбок выпустил короткие костюмы по колено. Его клиентками были звезды и члены королевских семей, учениками – Оскар де ла Рента, Унгаро, Живанши. Даже острая на язык Шанель называла его «единственным кутюрье в полном смысле слова».

Он перестал заниматься модой за год до смерти, назвав профессию дизайнера «собачьей работой». Красавица уснула.

Лишь спустя 15 лет имя Balenciaga вернулось в мир моды. Креативный директор, дизайнер Николя Гескьер, который возглавлял бренд до 2012 года, в начале своей работы назвал Balenciaga «спящей красавицей, которую не знаешь, как разбудить».

Но разбудил: под его руководством марка снова стала коммерчески успешной. И именно он создал много знаковых для бренда вещей – сумку Motorcycle Bag,

футуристичные леггинсы с золотыми пластинами,

фантастические по дизайну Lego Shoes.

В свое время Кристобаль Баленсиага запрещал заранее показывать свои новые коллекции прессе, чтобы избежать копирования (говорят, сам Кристиан Диор не гнушался пользоваться идеями кутюрье). И сейчас Balenciaga по-прежнему ограничивает тираж моделей: такое правило было введено еще Кристобалем, который не видел в штамповочном производстве будущего для искусства.

Современный Balenciaga тоже не устает шокировать: взять хотя бы сумасшедшие кроссовки-носки, которые задали тренд на «обувь с продолжением», о котором мы писали раньше.





Источник: Сам Баленсиага был уверен, что повседневная одежда, прежде всего, должна быть удобной, простой и строгой.Источник: http://tossy.ru/397/n1-looks-Balenciaga/

Сам Баленсиага считал, что вечерняя одежда должна отличаться роскошью, а повседневная - быть удобной, простой и строгой. Наверное, за это ее так любят поклонники casual и спортивного стиля.

Модели Balenciaga предоставлены для фотосъемки бутиком Cati.