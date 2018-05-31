Хочешь худеть - исправь инсулин

Хочешь стройное тело — исправь инсулин. Нужен плоский живот — исправь инсулин. Вроде все в норме — всё равно исправь инсулин. Как связан он и похудение, рассказывает наш эксперт по стройности Мария Волкова.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья.

Инсулин связывает простые молекулы сахара и транспортирует в клетки тела. То есть без инсулина мозг был бы голодным, ведь иначе глюкозе просто не попасть в клетку. Каждый раз, когда язык чувствует сладость, выделяется инсулин.

В норме 4 -6 доз инсулина в день — более чем достаточно. Раньше (у наших древних предков) так и было, но не сегодня. Сегодня мир поглощает сахар тоннами даже не задумываясь об этом. До 30 доз выплеска гормона в кровь ежедневно и до 200 гр сахара, съедаемого в день! Даже если ты не ешь сахар, бывают скрытые сахара — в булке, сырнике, творожке, кофе и консервах.

И каждый прием углевода радостно стимулирует поджелудочную выбрасывать инсулин в кровь.

Инсулин схватил сахар и потащил добычу домой, в клетку тела, кормить семейство энергией. Когда это происходит в 20-й раз за день и миллионный на протяжении длительного времени, то мембрана клетки не пускает его внутрь, и гормон остается в крови и межклеточном пространстве. Его работа — связывать сахар, что и продолжает происходить. Уровень свободного сахара падает, мозг пугается и шлет сигнал ложного голода. И ты идешь пить чай с конфетой. Круг замкнулся. Отсюда и гипогликемия: головокружение, слабость, тошнота после того как съели углеводы или пропустили прием пищи.

Так как опасные углеводы организм по-любому не пустит в клетки, то излишки отправляются в жировые депо на талии. Начинает расти живот, бока и заплывает пупочная область даже у людей без лишнего веса.

Как исправить? Первое: пьем воду, потому что именно вода нормализует нутриентный баланс в теле. Есть разница — ложка сахара в стакане или в литровой бутылке?

Вот и внутри так же: не пьешь воду — кровь похожа на сироп.

Второе — здоровый углеводный обмен начинается с тарелки, а не лекарств. Сводим выплески инсулина к минимуму. Как? Объединяем приемы пищи: съели суп с хлебом — и сразу на десерт фрукт или чай с конфетой. А не так: съели суп — и через 40 минут фрукт, через час — вафля. Сперва яйцо с овощной икрой и отрубями, после — десерт.

Сахар медленно усваивается в волокнах животного белка, овощей и грубых круп с бобовыми. Это твоя страховка от резких скачков гормона в крови.