Обувь с продолжением: сапоги-колготки, ботильоны-гольфы и кроссовки-носки
Тренд под названием shoepants покоряет улицы. Это сапоги-колготки, сапоги-брюки, ботильоны-гольфы, кроссовки-носки. С чем их носить?
Сапоги-брюки на подиумах были представлены «в чистом виде»: их и носят, как брюки, с любым коротким верхом — блузкой, жакетом, майкой.
Фото с показа Balenicaga.
Стилисты рекомендуют носить такие сапоги с тренчем или плащом, а под тренч надеть, например, длинную рубашку.
Такая обувь эффектно смотрится и с платьями.
Ботильоны-гольфы хороши с элегантным пальто, платьем-свитером, шортами, леггинсами или джинсами.
Фото — Vetements.
Ботильоны Zara, 2999 руб.
А кроссовки-носки — с образами в спортивном стиле...
Кроссовки ASH, Wildberries, 14900 руб.
...или с романтичными платьями и юбками.
Кроссовки-чулки Pinko, «Итальянский дом моды», 24900 руб.
А вам нравится такая обувь? Стали бы ее носить?