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Обувь с продолжением: сапоги-колготки, ботильоны-гольфы и кроссовки-носки

Обувь с продолжением: сапоги-колготки, ботильоны-гольфы и кроссовки-носки

Тренд под названием shoepants покоряет улицы. Это сапоги-колготки, сапоги-брюки, ботильоны-гольфы, кроссовки-носки. С чем их носить?

Сапоги-брюки на подиумах были представлены «в чистом виде»: их и носят, как брюки, с любым коротким верхом — блузкой, жакетом, майкой.

Фото с показа Balenicaga.

Стилисты рекомендуют носить такие сапоги с тренчем или плащом, а под тренч надеть, например, длинную рубашку.

Такая обувь эффектно смотрится и с платьями.

Ботильоны-гольфы хороши с элегантным пальто, платьем-свитером, шортами, леггинсами или джинсами.

Фото — Vetements.

Ботильоны Zara, 2999 руб.

А кроссовки-носки — с образами в спортивном стиле...

Кроссовки ASH, Wildberries, 14900 руб.

...или с романтичными платьями и юбками.

Кроссовки-чулки Pinko, «Итальянский дом моды», 24900 руб.

 

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А вам нравится такая обувь? Стали бы ее носить?

Автор: Екатерина Белова, вчера, в 10:00 +3
Косметичка мастера по наращиванию ресниц
Косметичка мастера по наращиванию ресниц
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