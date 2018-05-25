Бьюти-тест: делаем стрелки

Перманентный макияж помогает выглядеть ярко без капли косметики. Марина Кузнецова, директор по рекламе «Модного города», испытала на себе, как проходит процедура, отправившись на перманентный макияж глаз.

Марина Кузнецова Раньше я уже делала перманентный макияж, но опыт оказался неудачным: процедура оказалась очень болезненной, стрелки были сделаны неровно, и пигмент за несколько лет до конца так и не вышел.

Мария Блохнина, косметолог beauty-пространства Royal Lounge: -?Результат, который не удовлетворил Марину после предыдущей процедуры, и ее болезненность были связаны с тем, что мастер, по всей вероятности, использовал пигменты и аппарат, предназначенные для татуировок. Цвет нанесен неровно, пятнами, кожа фактически была шрамирована. Для перманентного макияжа должен применяться специальный аппарат, с более тонкой иглой и меньшим нажимом. Процедура практически безболезненная и быстрая: в случае со стрелками она длится не больше 15 минут. Важно использовать качественные пигменты: только они со временем выцветают естественно, уходя в более светлый тон, и не преподносят неожиданностей в виде розового или голубого оттенков. Пигменты со временем полностью выводятся. Если клиенту, скажем, через 2−3 года захочется сменить образ и удалить старый пигмент, это легко сделать ремувером — и следов не останется вовсе.

Процедура начинается с очищения кожи, удаления макияжа.

Далее на обрабатываемую область наносится анестезия — крем, который сведет дискомфорт к минимуму.

Стрелки сначала прорисовываются обычной подводкой, чтобы клиент мог оценить будущий результат, высказать свои пожелания по поводу толщины линий и цвета.

Сплошная черная линия зрительно сужает глаза, поэтому мастер предложил Марине сделать стрелки с переходом от черного через коричневый к графитовому. Коричневый пигмент подчеркнет цвет ее глаз, более светлый графит сделает их визуально больше.

Техника напыления, которую использовала Мария, не оставляет на коже корочек, а отечность спадает через 10−15 минут.

В результате предыдущие неудачные стрелки полностью закрашены новым пигментом, глаза стали еще более выразительными и яркими. И этот эффект продержится несколько лет, а если через месяц после первой процедуры сделать коррекцию, цвет останется таким же насыщенным на 2−3 года.

— Результат этой процедуры — прекрасный, — говорит Марина. — Стрелки идеальные, глаза выразительные. Можно забыть про подводку!