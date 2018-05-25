Бьюти-тест: делаем стрелки
Перманентный макияж помогает выглядеть ярко без капли косметики. Марина Кузнецова, директор по рекламе «Модного города», испытала на себе, как проходит процедура, отправившись на перманентный макияж глаз.
Марина Кузнецова
Мария Блохнина, косметолог beauty-пространства Royal Lounge:
Процедура начинается с очищения кожи, удаления макияжа.
Далее на обрабатываемую область наносится анестезия — крем, который сведет дискомфорт к минимуму.
Стрелки сначала прорисовываются обычной подводкой, чтобы клиент мог оценить будущий результат, высказать свои пожелания по поводу толщины линий и цвета.
Сплошная черная линия зрительно сужает глаза, поэтому мастер предложил Марине сделать стрелки с переходом от черного через коричневый к графитовому. Коричневый пигмент подчеркнет цвет ее глаз, более светлый графит сделает их визуально больше.
Техника напыления, которую использовала Мария, не оставляет на коже корочек, а отечность спадает через 10−15 минут.
В результате предыдущие неудачные стрелки полностью закрашены новым пигментом, глаза стали еще более выразительными и яркими. И этот эффект продержится несколько лет, а если через месяц после первой процедуры сделать коррекцию, цвет останется таким же насыщенным на 2−3 года.
— Результат этой процедуры — прекрасный, — говорит Марина. — Стрелки идеальные, глаза выразительные. Можно забыть про подводку!