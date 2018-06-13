Тулячкам рассказали о секретах красоты

Студия моделирования взгляда miLASHka Натальи Демидовой открылась по новому адресу. В честь этого события был устроен веселый девичник, на котором гостей встречали сладостями, шампанским и приятными сюрпризами.

Каждая девушка смогла устроить фотосессию в стильной фотозоне и узнать массу бьюти-секретов от топовых специалистов индустрии красоты. О современных процедурах для волос рассказала Светлана Катаева, руководитель студии красоты и здоровья волос LOSK.

Врач-косметолог, дерматолог Тамила Солтанова познакомила гостей с новинками косметологии и эстетической медицины.

Бизнес-тренер Алена Юдакова научила приемам личностного роста. Специалист по пирсингу Юлианна Ральф презентовала новый тренд – микродермалы.

Мастер «Бровис студии» Мария провела мастер-класс по созданию идеальной формы бровей.

Гостей развлекали DJ Борис Чупаев, певица Татьяна Реброва и танцоры M1 Show с ярким выступлением в стиле Vogue.