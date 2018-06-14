Про пилатес от первого лица: стилист Яна Ясная

Весной студия ProPilates запустила проект совместно с журналом «Модный город». Мы хотели показать вам пилатес глазами известных людей – как они видят тренировки изнутри и какие изменения чувствуют в себе в результате занятий.

Первой героиней нашего проекта стала Яна Ясная, персональный стилист. Яна занималась пилатесом на персональных тренировках с тренером Любовью Лыбань, а также посещала групповые занятия.

– Яна, насколько активный образ жизни Вы вели до начала занятий пилатесом? Физически были готовы к новым нагрузкам?

– Мой образ жизни всегда был достаточно активным. Я занималась в тренажерном зале, ходила на йогу. Два раза в неделю – силовые занятия, кардиотренировки. Дополнительную нагрузку дает рабочий процесс: для подбора гардероба своим клиентам я хожу по магазинам по 5 часов несколько раз в неделю.

– Как Вы представляли себе пилатес до того, как начали им заниматься?

– Если честно, я вообще не знала, что это такое. Думала, что пилатес похож на калланетику, где нужно стоять в одной позе и наблюдать, как капли пота плавно стекают по твоему измученному телу)).

– Какие ощущения у Вас были на первых занятиях?

– Я сразу поняла, что мои представления были далеки от реальности. Во-первых, прежде чем начать заниматься, я прошла двигательный тест, который оценил мои возможности, мобильность и стабильность суставов и позвоночника, координацию и баланс и выявил, над чем нужно работать.

Когда мы начали тренировки, все упражнения оказались динамичными, но на удивление очень комфортными. Нужно было сосредоточиться на своем дыхании, на ощущениях в теле. «Ого! Я и так умею!» – думала иногда я. Мне очень понравилось заниматься, никогда не думала, что пилатес дает такую ощутимую, но приятную нагрузку. И тело начало меняться: оно подтянулось, я чувствую свои мышцы.

– Какие главные плюсы Вы увидели в пилатесе?

– Главный плюс – тот же, что и после хорошей силовой тренировки: мышцы в тонусе. На следующий день после занятий даже была приятная боль в теле, ощущение, что над ним хорошо поработали. Но в то же время нет никакого перенапряжения, ты постоянно находишься в гармонии со своим телом, чувствуешь каждую мышцу, каждый сустав и просто направляешь внимание в то место, с которым стоит поработать. И вдобавок ко всему упражнения оказались очень красивыми со стороны. Почти балет!

– Вы рекомендуете заниматься пилатесом?

– Однозначно рекомендую! Пилатес подойдет тем, кто не ставит перед собой цель нарастить мышечную массу, но кому важно держать тело в хорошей форме, сделать его гибким и пластичным. И главное, пилатес учит слышать то, что тело в данный момент от вас хочет!

Студия ProPilates

Тула, пр. Ленина, 31, тел. 708-708.

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