Отели с шикарным видом: выбор эксперта

Конечно, самый лучший вид из окна – это вид из иллюминатора самолета, уносящего на заслуженный отдых. А самый вкусный кофе – в аэропорту. Но есть в мире такие отели, где хочется буквально прилипнуть к террасе, да так и сидеть часами, смотреть вдаль, пока какая-нибудь чайка не нарушит твой дзен.

Ольга Волкова,

руководитель турагентства «Аэропорт»

В мире насчитывается около тысячи отелей с эффектными террасами и панорамными видами, но сейчас я выделю те, что не очень далеко от России, и те, что есть в моем списке must-have. Итак, маршрут построен.

Грузия

Rooms Hotel Kazbegi – настоящая звезда инстаграма. Захватывающие виды на горы. Потрясающая терраса для релаксации. Дорога в отель проходит от Гудаури через перевал, где часто сходят лавины, поэтому иногда ее перекрывают. Цена номера кусается: от 10000 до 15000 тысяч за стандарт летом.

Более дешевая альтернатива с отличными видами: Green Sheep 3*– от 5000 руб. за номер.

Франция

Отелей с видами на Эйфелеву башню здесь очень много, но нам же нужны такие, чтобы «ах»! Поэтому первый в списке – знаменитый Shangri-La Hotel 5*. Башня тут не просто рядом, а почти запрыгивает к вам в номер. Цена космос – от 45 000 р. в сутки, но бывают скидки.

Чуть дешевле и не менее завораживающий – Pullman Hotel.

Ну а если совсем бюджет, то берите друзей и снимайте апартаменты Résidence Charles Floquet – выйдет очень выгодно, от 5000 руб. При этом с балкона квартиры до башни можно почти дотянуться рукой.

Турция

Распиаренная в интернете Каппадокия стала неподъёмной по цене, да и подстраивать свой отпуск под запуск аэростатов как-то не хочется.

Присмотритесь к городу Фетхие, отель Lissiya Hotel. Утопающий в зелени отель на холме, откуда открываются фантастические виды на Эгейское море. Плюс совсем недалеко до пляжа. Есть бассейн инфинити. Цена от 15 000 тыс. за сутки.

Более бюджетный – Sertil Deluxe Hotel & Spa4* в Олюдениз, с не менее завораживающим видом и более доступным ценником от 5000 руб.

Италия

Лигурия и Амальфи не дадут вам спокойно жить, так как там что ни

отель/вилла, то эстетический нокаут. Районы Сорренто, Равелло, Портофино, пожалуй, самые популярные для созерцания. Роскошный Hotel Piccolo Sant'Andrea 5*, буквально встроенный в скалы Амальфи, – от 20 000 руб. за номер.

Не так пафосно, но не менее красиво в La Dolce Vita Ravello – апартаменты с вполне разумным ценником от 10 000 р. и вид ничуть не хуже.

В Сестри-Леванте тоже есть один модный красавчик – отель Vis À Vis 4* от 12 000 руб. Завтрак накроют на крыше с видом на море, яхты и Портофино.

Ибица

Невозможно не влюбиться в каскад бассейнов Hacienda Na Xamena Ibiza 5*, расположенных на отвесной скале. Панорамные окна в ванной. Джакузи в пещере с подвесными водопадами. Не отель, а мечта романтика. Цена вопроса от 19 000 руб.

Подытожив, получаем приличную цифру, но ведь эмоции, полученные в таких местах, бесценны. Еще больше интересного здесь: @airport.tula