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На юбилей тульской компании приехал двойник президента

На юбилей тульской компании приехал двойник президента

В июле исполнилось 5 лет с даты основания компании «Ваша дача», которая занимается развитием коттеджных поселков и деревень в Заокском районе.

Праздник в честь этого события прошел на гостеприимной территории партнеров компании — в комплексе коттеджных поселков «Капитан».

На мероприятие приехали клиенты и друзья «Вашей дачи». А специальным гостем стал резидент Comedy Club, «двойник президента» Дмитрий Грачев.

Подробности праздника — в фотогалерее.

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Автор: Екатерина Белова, вчера, в 16:00 +4
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