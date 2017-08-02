На юбилей тульской компании приехал двойник президента

В июле исполнилось 5 лет с даты основания компании «Ваша дача», которая занимается развитием коттеджных поселков и деревень в Заокском районе.

Праздник в честь этого события прошел на гостеприимной территории партнеров компании — в комплексе коттеджных поселков «Капитан».

На мероприятие приехали клиенты и друзья «Вашей дачи». А специальным гостем стал резидент Comedy Club, «двойник президента» Дмитрий Грачев.

Подробности праздника — в фотогалерее.