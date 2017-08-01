Гороскоп на август: отложите важные дела

Август – месяц затмений: 7-го состоится лунное, 21-го – полное солнечное затмение. Эти события, по словам астрологов, серьезно повлияют на жизнь большинства знаков зодиака: нестабильным будет эмоциональное состояние, рискованными станут новые начинания. Гороскоп советует затаиться, не высовываться и заниматься тихими рутинными делами. В идеале – уйти в отпуск и хлопотать по дому, проводить время с детьми. Если же работы не избежать, будьте внимательны к мелочам и особенно к документам: сейчас, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть.

Свой день рождения 4 августа отмечает Мария Волкова, основатель и руководитель «Института питания Марии Волковой».

Поздравляем Марию, а также всех, кто родился в этом сложном, неоднозначном, но всё же прекрасном месяце!

Овен (21.03 - 20.04)

До 10 августа смело назначайте встречи с партнерами и клиентами, продумывайте долгосрочные проекты, заключайте договоры.

Во второй половине месяца возможны отсрочки в поездках, поломка техники, задержки платежей. При этом именно сейчас вы сами сможете безболезненно рассчитаться с долгами.

Если планируется отпуск, позаботьтесь о покупке путевки, брони билетов до 10 августа.

А 7 августа астрологи называют подходящим днем для отказа от вредных привычек. Подумайте об этом, пока есть время.

Благоприятные дни: 3, 11, 16, 20, 28, 29, 30 августа.

Телец (21.04 - 21.05)

Займитесь зачисткой «хвостов» на работе: ничего нового и грандиозного сейчас лучше не начинать.

Важные дела рекомендуется закончить до 13 августа.

После этого дня и до конца месяца нежелательно принимать решения, способные повлиять на будущее. Весь август неблагоприятен для финансовых операций, карьерного роста, начала новых проектов.

Волнения в звездной сфере и затмения могут нарушить ваше душевное равновесие. Чтобы эмоции не повредили делам и отношениям в семье, сходите в отпуск. Съездите куда-нибудь вместе с любимым человеком, уделите время детям.

Благоприятные дни: 4, 5, 13, 14, 22, 23, 31 августа.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Гороскоп не рекомендует вам в августе менять работу, деловых партнеров, брать на себя новые проекты. Возрастает вероятность совершить ошибку в финансовых документах.

Месяц не подходит для покупки техники, автомобиля, недвижимости.

В любовной сфере многих Близнецов будет штормить. Важно справиться с перепадами настроения и помочь преодолеть эмоциональный упадок любимым и родным. Не стоит принимать близко к сердцу резкие слова, также нужно сдерживать себя от критики.

Благоприятные дни: 6, 7, 8, 16, 24, 25 августа.

Рак (22.06 - 23.07)

Вам желательно провести этот месяц в спокойной обстановке, отдохнуть. Если есть такая возможность, Ракам лучше отойти от дел, перенести переговоры, изучение документов на сентябрь. Месяц не подходит для поиска и выхода на новую работу. В августе не стоит открывать свое дело. Зато можно успешно заняться завершением начатых ранее проектов.

Если деловые вопросы требуют немедленного решения, взвешивайте каждый шаг.

Нежелательно покупать/продавать недвижимость.

Благоприятные дни: 9, 10, 18, 26, 27 августа.

Лев (24.07 - 23.08)

Август выдастся одновременно сложным и интересным. Львы, отдохнувшие в июле, переживут его относительно спокойно. Если же в середине лета не удалось отвлечься от дел – крепитесь))).

Звезды советуют не принимать важных решений, но как без этого в делах? Поэтому вам придется лавировать, искать компромиссы, быть дипломатом и психологом. Это не самое лучшее время для выставок, конференций, рекламных кампаний. Переговоры с партнерами лучше планировать на даты, отдаленные от затмений.

Важно не поддаваться пессимистическому настрою, стараться видеть во всем позитив, больше улыбаться.

Конец месяца порадует приятным событием.

Благоприятные дни: 1, 2, 3, 11, 12, 20, 21, 29, 30 августа.

Дева (24.08 - 23.09)

Перепроверяйте документы, которые подписываете, не заключайте важных договоров, не злитесь на недопонимание со стороны окружающих, не берите кредитов - по ним сложно будет рассчитаться или появятся подводные камни. Лучше отдохните. Идеально провести это время вдалеке от стрессовых факторов.

Также месяц не подходит для знакомств. Свидания во время затмений принесут только разочарования.

Многим Девам может показаться, что их преследует полоса невезения, но это временно. Важно, чтобы дом в этот непростой период стал счастливым островком, на котором всегда выслушают, поддержат и помогут.

Благоприятные дни: 4, 5, 13, 14, 22, 23, 31 августа.

Весы (24.09 - 23.10)

Всё валится из рук? Сбавьте рабочий темп и больше времени уделите себе.

Налегайте на овощи-фрукты, отдыхайте на свежем воздухе, подумайте об обновлении гардероба. Ничего более серьезного в августе делать не стоит.

Если вам в этот период предстоит бумажная работа, тщательно проверяйте все указанные в документах данные на предмет опечаток и ошибок.

В личной жизни возможно некоторое напряжение. Поэтому старайтесь быть как можно спокойнее, чтобы ваши эмоциональные переживания не сказывались на отношениях с близкими. Поддерживайте их и не обращайте внимания на разные мелочи и пустяки.

Благоприятные дни: 9, 13, 18, 20, 28, 31 августа.

Скорпион (24.10 - 22.11)

До конца августа повремените с крупными покупками, например, квартиры или машины. Вообще никаких важных решений в этот период лучше не принимать.

Все у вас сейчас идет довольно стабильно, и без резких движений в августе эту стабильность удастся сохранить.

Если отпуск в августе у вас не запланирован, постарайтесь воздержаться на работе от слишком большой активности и инициативы. В июле вы хорошо потрудились и вполне можете позволить себе немного расслабиться. Сейчас наиболее подходящее время для скучной и нудной работы, которую делать не хочется, но надо. Посвятите себя этому.

Благоприятные дни: 3, 11, 15, 20, 25, 31 августа.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Гороскоп советует вам наконец-то отдохнуть. Если передышка не светит, то знайте, удачным будет только обучение. В любом случае придется поубавить активность.

В бизнесе это время лучше переждать. В прямом смысле не принимайте серьезных и далеко идущих решений. По возможности откажитесь от подписания крупных контрактов. Покупки отложите.

А вот для самокопания – самое время. Проанализируйте все проблемы и попытайтесь от них избавиться.

Хороший период для того, чтобы поработать с плохими привычками и подкорректировать личные качества.

Благоприятные дни: 11, 12, 24, 25 августа.

Козерог (22.12 - 20.01)

Вокруг вас – хаос и суета? Лучшее решение - отойти в сторону и позволить Вселенной действовать в ваших интересах. Деловая активность, сведенная к минимуму, сейчас сможет стать настоящим спасением. К сентябрю всё устаканится, и в бизнесе можно будет переходить к активным действиям.

В личной жизни звезды предостерегают вас сейчас не то чтобы от новых знакомств, а от мечтаний и планов в отношении того человека, которого вы повстречаете. Пусть всё идет, как идет, но не рассчитывайте на многое.

Август для Козерога в этом году - идеальное время для отпуска.

Благоприятные дни: 2, 6, 15, 20, 25, 29 августа.

Водолей (21.01 - 19.02)

Гороскоп рекомендует избавляться от всего ненужного: дурных привычек, лишнего хлама, изживших себя связей.

Поэтому возможны перемены в личной жизни, и они, скорее всего, будут позитивными.

Даже учитывая ваш предприимчивый характер, гороскоп на август рекомендует все же сбавить обороты и удержаться от внедрения в жизнь новых проектов. А вот завершить ранее начатые дела окажется удачным решением.

Благоприятные дни: 4, 9, 18, 23, 28, 31 августа.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Сейчас лучшая тактика - быть подальше от рабочего места.

Поиск инвесторов для бизнеса, нового дома/квартиры/авто, новой любви и другие крупные дела будут удачны в конце месяца.

Если отпуск закончился до августа, эффективнее сосредоточиться на деталях давно запущенного проекта. Монотонная работа принесет больше пользы.

В семье возможны конфликты, недопонимание. Старайтесь сдерживать эмоции и будьте снисходительны к партнеру: затмения и его не обойдут стороной.

Благоприятные дни: 4, 5, 13, 14, 23, 24 августа.

Опрос

А что вы думаете о затмениях? Они влияют на вашу жизнь?