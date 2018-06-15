Есть часто и понемногу - вредно?

Питаться дробно – то есть часто и по чуть-чуть полезно или нет? В последнее время звучат мнения, что за счет дробного питания мы поедаем куда больше, чем нам требуется. Своими мнением на этот счет делится Мария Волкова, наш эксперт по стройности.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья.

Не пойму сыр-бора по поводу вреда дробного режима питания! Десятки исследований подтвердили усиление энергообмена на фоне режимного рациона, на нем постройнели миллионы людей. Но невзирая на это, сейчас ведется массированная атака на дробный режим, потому что «так люди переедают и толстеют». На днях поняла, откуда ноги растут.



Действительно, бездумное, хаотичное поедание в течение дня всякой ерунды принесёт больше вреда, чем пользы. Чтобы выжать максимум пользы от режимного рациона, нужно включить голову! Да-да, именно так: нужно понимать разницу между голодом и аппетитом. Между ними фатальная разница, хотя оба начинаются со слов «хочу есть». Еда по голоду держит вес в норме, а еда по аппетиту - приводит к ожирению.

Аппетит – это бзики мозга, скачки настроения, заедание стрессов.

В отличие от него, голод:

ощущается в желудке, а не голове

цикличен, его можно отследить по режиму. Аппетит не цикличен и приходит, когда захочет.

выбирает сытную еду. А аппетит - любимую, что-нибудь «эдакое».

Советы:

Пить воду, потому что мозг может подменять сигнал жажды на иллюзорный голод Укладываться в зону жиросжигания Есть десерт сразу после завтрака/обеда/ужина. Между приемами пищи не хомячим!

Только при соблюдении этих правил при дробном питании тело защищено от набора веса, а ты прекрасно худеешь, сыта и счастлива.