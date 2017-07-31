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В Туле прошла калифорнийская вечеринка Dior

В Туле прошла калифорнийская вечеринка Dior

29 июля в магазине «Рив Гош» в ТРЦ «Макси» прошла калифорнийская вечеринка Dior.

Гостей встречала команда экспертов Дома Dior. Поклонницы бренда смогли погрузиться в мир ароматов, узнать о новинках в макияже и получить консультации по уходу за кожей. Визажисты делали девушкам профессиональный мейк-ап, эксперты помогали в выборе косметики и парфюмерии, дарили подарки. Сюрпризом стал танцевальный флеш-моб от команды Dior.

Подробности - в нашем фоторепортаже.

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Автор: Екатерина Белова, вчера, в 18:20 0
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