В Туле прошла калифорнийская вечеринка Dior

29 июля в магазине «Рив Гош» в ТРЦ «Макси» прошла калифорнийская вечеринка Dior.

Гостей встречала команда экспертов Дома Dior. Поклонницы бренда смогли погрузиться в мир ароматов, узнать о новинках в макияже и получить консультации по уходу за кожей. Визажисты делали девушкам профессиональный мейк-ап, эксперты помогали в выборе косметики и парфюмерии, дарили подарки. Сюрпризом стал танцевальный флеш-моб от команды Dior.

Подробности - в нашем фоторепортаже.