Мозг-обжора: как уныние и тревога тянут на вкусняшки

Наш эксперт по стройности Мария Волкова продолжает рассказывать о борьбе с аппетитом по типу мозга. Раньше мы уже говорили об импульсивном и компульсивном переедании. Сегодня разберем еще два вида обжорства — унылое и тревожное.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья.

Унылое или эмоциональное переедание

Этот тип переедания актуален в холодное время года. Признак, что у тебя оно есть, — сезонные скачки веса: летом всё ок, а с наступлением холодов аппетит начинает зашкаливать. Чем холоднее и темнее за окном, тем ближе и милее бекон, колбаса и чипсы.

Может тянуть на горячие, жирные блюда типа сборной солянки или плова с бараниной на бутылке подсолнечного масла.

Начинается нежная любовь к булочкам с маслом и сыром, сдобной выпечке и плотным, тяжелым сладостям, типа пахлавы, халвы или кремовых тортов.

Настроение нестабильно, от глубокой тоски до бури страстей. Эмоциональные едоки сетуют на отсутствие сил, энергии и мотивации что-либо делать. Самооценка стремительно ползет вниз, а стрелка весов, напротив, вверх.

Что делать, когда стакан наполовину пуст, ничего не радует, тоска в душе просит порции сладкого, жирного или чего покрепче градусом, а предстоящие выходные вызывают апатию и желание заняться ничегонеделаньем? Выбираться из унылого переедания!

Что есть? Идеально сбалансированный рацион, особенно: яйца, говядину, курицу, рыбу тресковых пород.

Что принимать? Поливитамины, омега 3, витамин Д, S-аденозилметионин.

Как жить?

заниматься физической активностью в группах или с друзьями,

вести дневник благодарностей,

учиться выстраивать границы с людьми,

менять негативное мышление, не застревать на негативных мыслях.

Тревожное переедание

Людей с такой особенностью — большинство. Они хотят есть, когда чувствуют тревогу или нервозность: любимый не отвечает на телефон, сломалась машина и ты опаздываешь, впереди экзамены, отчеты, тревожат раздуваемые СМИ болезни, катастрофы и пр.

Тревожные едоки сетуют на предчувствие чего-то плохого, мучаются от головных болей и проблем с желудком. Им постоянно страшно, а уровень напряжения мышц просто зашкаливает, хотя они к этому привыкли и не ощущают ничего особенного.

Положите руку на основание шеи. Если эта область твердая или болит при нажатии — привет лишнему напряжению.

Что делать, когда ты живешь в перманентном беспокойстве, что ребенок заболеет, с работы уволят, парень изменит и непременно случится что-то плохое?

Что есть? Составить полноценный рацион из белка, гарнира и овощей. Не заедать тревогу овсяным печеньем, семечками или любой другой ерундой, попавшей под руку.



Что принимать? Тревожным едокам не хватает тормозящего нейромедиатора ГАМК, а его, в свою очередь, маловато при дефиците магния и витамина В6. Когда восполняешь нехватку этих элементов, всего через неделю начинаешь чувствовать себя на 100% лучше, а аппетит таинственным образом исчезает. Итак, принимаем магний, В6, омега 3, поливитамины, мелиссу.

Как жить?