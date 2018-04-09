Тренд на свадьбу и не только: цветные ресницы

Цветные реснички подходят практически всем девушкам — главное, грамотно подобрать оттенки и выдержать меру в использовании цвета. О новом тренде — мультиколорировании — рассказывает Виктория Силаева, сертифицированный мастер, преподаватель авторских курсов по наращиванию ресниц.

Виктория Силаева.

Миксы цветов способны подчеркнуть красоту глаз, сделать взгляд более глубоким и загадочным. А свадьба — как раз тот самый повод, когда можно и нужно выглядеть выразительно.

Для наших моделей рамках одного наращивания мы использовали реснички двух и более цветов.

Девушке-блондинке идеально подошел микс из черных, белых и голубых ресниц: такое сочетание цветов подчеркнуло нежность образа и сделало его более ярким.

Для брюнетки мы выбрали мультиколорирование с сочетанием черного, коричневого и темно-коричневого цветов, что сделало взгляд глубоким и загадочным.

Использование мультиколорирования на ресницах добавляет яркости взгляду и всему образу девушки.

Не бойтесь экспериментировать с цветом ресниц! Правильный подбор оттенков и профессионализм мастера позволяют превратить наращивание в шедевр. Неповторимый образ для свадьбы, незабываемые фото и внимание окружающих во время и после торжества гарантированы!

Макияж моделей: визажист Алена Черноусова.