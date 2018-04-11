Вечеринка «Барби в теме». Фоторепортаж

Современная девушка всегда в теме: она в курсе, что модно, и знает, как применить актуальные тренды к своему образу. В марте на девичнике «Барби в «Теме» от сети сети BROW BAR BE очаровательные гостьи познакомились со свежими западными тенденциями в макияже и одежде, научились тонкостям шопинга в интернете, попробовали массу вкусных новинок.

Организатор девичника Екатерина Иванова, основатель Brow Bar BE, сразу погрузила девушек в атмосферу весенней перезагрузки под девизом «Пора выходить из зимней спячки!».

Организаторы вечеринки Екатерина Иванова (справа) и Ксения Кифель.

С мастер-классов нью-йоркских мейкап-артистов Катя привезла массу новых трендов, которые она продемонстрировала участницам вечера, совершив мгновенное бьюти-преображение своей модели.

«Текучие» текстуры — одна из новых тенденций в макияже.

Одна из тенденций полностью соответствует весенней атмосфере: мерцающая капель и течение ручьёв, отражение солнечных лучей, сверкающих в потоках воды, — и такими же «текучими», сияющими, глянцевыми будут модные текстуры в макияже.

Какими модными вещами пополнить свой гардероб этой весной, рассказала Валентина Жилкина, московский фешн-эксперт.

Валентина Жилкина.

А танцоры устроили дерзкий хип-хоп батл в стильных нарядах.

Секретами удачного шопинга в интернете поделилась известный блогер Ирина Алексеева @my_lovely_chanel.

Ирина Алексеева.

Подробности вечеринки — в нашей галерее.