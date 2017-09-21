Парфюмерные хитрости

Карина Никифорова, управляющая проектом Atelier des Parfums, рассказывает о парфюмерных хитростях, развеивая популярные мифы.

Парфюмерная культура зависит не столько от личности, сколько от общества. К примеру, в Японии считается дурным тоном пользоваться яркими, навязчивыми ароматами, так как все уважающие себя и окружающих японцы принимают как норму лишь запах чистоты. В восточной культуре ситуация полярна: чем сильнее и многограннее шлейф аромата от человека, тем он богаче. Так шлейф демонстрирует его успешность. А каковы мифы и реальность парфюмерной культуры в России?

Миф № 1. Стойкость аромата зависит от цены

Реальность: за стойкость аромата отвечают целый ряд факторов — концентрация от меньшего к большему (одеколон, туалетная вода, парфюмерная вода, духи), состав (гурманские, древесные, пряные ароматы, как правило, звучат дольше цветочных и цитрусовых), уровень увлажненности кожи (сухая кожа быстрее поглощает аромат), температура тела, гормональный фон. Таким образом, выбирая аромат, ориентируйтесь на его звучание на вашей коже минимум через 20 минут после нанесения на кожу.

Продлить стойкость аромата элементарно просто: наносите парфюмерию на кожу, хорошо увлажненную лосьонами для тела без отдушки или питательными бальзамами.

Миф № 2. Наносим аромат на «пульсирующие» точки

Реальность: возможно наносить ароматы и на пульсирующие точки, однако разумнее использовать следующее правило, придуманное когда-то француженками: «Для себя, для него и для окружающих».

Для себя — нанесение на запястье.

— нанесение на запястье. Для него — на внутренний сгиб локтя. Когда вы обнимаете возлюбленного, именно эта часть тела оказывается максимально приближена к его носу.

— на внутренний сгиб локтя. Когда вы обнимаете возлюбленного, именно эта часть тела оказывается максимально приближена к его носу. Для окружающих — аромат наносится под колени и ярко звучит при движениях.

Миф № 3. смешивать ароматы — дурной тон

Реальность: это не дурной тон, а признак высокой культуры потребления парфюмерии.

К примеру, наносим утром легкий, воздушный аромат и отправляемся в офис, а вечером собираемся на свидание. Нанесенный утром аромат звучит едва заметно, а естественное желание выделиться и создать особое настроение вечера подталкивает нас использовать еще одну композицию.

И не стоит бояться этого желания!

Существует наука смешивания ароматов и именуется она layering (англ. наслоение).

А какими ароматами пользуетесь вы? Поделитесь в комментариях!