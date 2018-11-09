Гороскоп на ноябрь: держи рот на замке

На фото: актер Хью Лори.

С небольшим опозданием — гороскоп на текущий месяц. Говорят, он должен быть непростым в психологическом смысле. В личной и рабочей сфере вероятны раздоры, склоки и конфликты. Нельзя запускать даже незначительные болезни, иначе осложнения станут серьезными. И еще сейчас (да, впрочем, и всегда) сначала лучше думать, а потом говорить. И держать рот на замке, если вас не спрашивают.

Но вообще-то ноябрь не так уж и плох. У многих знаков зодиака ожидаются большие перемены, некоторым, наоборот, звезду сулят спокойное плавание по течению. Главный совет для всех — не поддаваться осенней хандре и использовать шансы, если они подворачиваются.

В этом месяце мы поздравляем Марину Ромащенко, владелицу «Итальянского дома моды»: она отмечает день рождения 20 ноября.

Пусть у Марины и всех родившихся в ноябре на душе будет солнечно независимо от погоды!

Овен (21.03−20.04)

Завершится эпопея, связанная с недвижимостью. В бизнесе проект вашей будущей деятельности обретет вполне реальные очертания. Главное, не нервничайте, никуда не спешите и не упускайте из виду мелочей.

В личной жизни не гонитесь за всеми зайцами: есть риск, что все они разбегутся.

Благоприятные дни: 12, 13, 18, 19, 24, 28, 30 ноября.

Телец (21.04−21.05)

Ноябрь будет богат на деловые знакомства и выгодное сотрудничество. Удачной будет смена сферы деятельности: в обозримом будущем она принесет большие перспективы и достаток. Для сохранения финансовой стабильности откажитесь от кредитов. В отношениях не цепляйтесь за прошлое, дайте шанс новым чувствам.

Благоприятные дни: 10, 11, 15, 19, 20, 24, 27, 30 ноября.

Близнецы (22.05−21.06)

Чтобы ваши мечты осуществились, нужно встать с дивана и начать работать за семерых. Используйте все шансы и перспективы, которые дает судьба, чтобы уже в ближайшие месяцы собрать богатый урожай.

Отношения с партнером окажутся под угрозой, если вы не усмирите свою ревность.

Благоприятные дни: 9, 10, 14, 18, 21, 26, 30 ноября.

Рак (22.06−23.07)

В ноябре Раку предстоит пережить всего понемногу — и потери, и удачи, и малоприятные сюрпризы. Такие испытания сделают вас сильнее, поэтому не торопитесь унывать. Главное, чтобы вы уверенно шли к своей цели. Тогда судьба щедро вознаградит вас и успехами в работе, и взаимной любовью.

Благоприятные дни: 9, 10, 13, 17, 18, 22, 29, 30 ноября.

Лев (24.07−23.08)

Сделайте все возможное, чтобы выгодные проекты оказались в ваших руках. Денежная ситуация стабильна, но рациональный подход к покупкам будет нелишним.

Возможна судьбоносная встреча в дальней поездке, которая станет для вас яркой и приятной во всех отношениях.

Благоприятные дни: 10, 11, 16, 18, 24, 29, 30 ноября.

Дева (24.08−23.09)

Боритесь с ленью всеми силами: сейчас, когда на горизонте маячат заманчивые перспективы, она особенно опасна. Не вкладывайте деньги в активы или проекты, в которых вы сомневаетесь: велик риск всё потерять. Чаще бывайте на людях, ходите на свидания и не ограничивайте себя в радостях жизни.

Благоприятные дни: 9, 12, 25, 21, 22, 24, 29 ноября.

Весы (24.09−23.10)

Гороскоп обещает осуществление самых смелых деловых планов, если вы готовы рисковать. Но срочно найдите время и на личную жизнь:

пока вы пропадаете на работе, такие ценные шансы проходят мимо!

Благоприятные дни: 9, 10, 16, 17, 22, 29, 30 ноября.

Скорпион (24.10−22.11)

Больше отдыхайте: трудовые подвиги — это сейчас не про вас. Ограничьтесь лишь теми делами, которые вам интересны и выгодны. Разберитесь с теми сферами, на которые вечно не хватает времени: сходите к врачам, запишитесь на фитнес, доделайте ремонт дома, обновите гардероб. Удачное время для крупных покупок.

Благоприятные дни: 9, 10, 13, 18, 22, 28, 30 ноября.

Стрелец (23.11−21.12)

Больше занимайтесь собой, а не чужими проблемами — пусть с ними разбираются их обладатели. А вам звезды предсказывают много общения, встреч и даже официальное предложение. Не делайте резких движений в делах: пока не время для важных решений, пусть все идет своим чередом.

Благоприятные дни: 9, 11, 13, 18, 19, 21, 24, 30 ноября.

Козерог (22.12−20.01)

Вы знали, что трудоголики нередко проводят старость в одиночестве? Дел в этом месяце будет невпроворот, но не забывайте и о близких и о том, что всех денег не заработаешь.

Будьте лояльнее и мягче с теми, кто рядом с вами дома и кто работает с вами в одной упряжке.

Благоприятные дни: 10, 13, 18, 21, 24, 30 ноября.

Водолей (21.01−19.02)

В рабочей сфере все удается, с финансами и вовсе нет проблем. Новые проекты, премии и повышение по службе гарантируются в конце осени. Главное, не прятаться за чужими спинами и не обижаться на здоровую критику.

Благоприятные дни: 14, 18, 23, 24, 28 ноября.

Рыбы (20.02−20.03)

Ноябрь готовит вам высокую должность, костюм, портфель и галстук. если вы занимаетесь бизнесом, впереди — выход на новый уровень в бизнесе, крупные контракты. Деловая сфера обещает много перспективных знакомств, а вот личная — некоторое затишье. Оно и к лучшему: страдать вам сейчас некогда.

Благоприятные дни: 9, 10, 13, 15, 20, 22, 29 ноября.

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