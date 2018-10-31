Обувь JOG DOG – городские «внедорожники»

«Наша обувь – настоящий городской внедорожник», – говорят в компании Jog Dog. В ней городской стиль и модные тренды сочетаются с невероятным комфортом, протестированным в экстремальных условиях.

Jog Dog – это удобство, которое можно унести на ногах. Она создана для тех случаев, когда нужен fashion casual или «спорт-шик»: для игр с детьми в парке, прогулок с друзьями по набережным, вылазок в лес, подъема по заснеженным склонам гор, загородных вечеринок.

Словом, для тех моментов, когда хочется выглядеть стильно и при этом не жертвовать комфортом.

Обувь Jog Dog была обкатана в непростых условиях – на горнолыжных курортах. В 2010 году сапоги и ботинки из первой коллекции Jog Dog стали появляться в Куршевеле и других модных точках зимнего отдыха. В них топтали снег, пили глинтвейн под открытым небом, танцевали без устали после целого дня лыжных подвигов. Jog Dog с честью прошел этот тест-драйв.

Ботинки-дутики Jog Dog, 10 790 руб., м-н Rendez-Vous.

Оказалось, что эта обувь – отличный выбор не только для гор, но и для города с непростым климатом: универсальная независимо от погодных условий, чуткая к модным трендам.

В производстве обуви Jog Dog применяются материалы экипировки для скоростного спуска. Мембранные ткани поглощают влагу с кожи и выводят ее наружу. Внешние материалы на 100% непромокаемые: ногам всегда сухо и тепло.

У подошвы есть свои секреты: это анатомическое строение и гибкость, чтобы стопа двигалась так же естественно, как при ходьбе босиком.

Ботинки Jog Dog, 12 290 руб., м-н Rendez-Vous.

Jog Dog любят многие знаменитости. Для них обувь украшают именной эмблемой.

Стилист, телеведущий и наш земляк Александр Рогов.

Обувь Jog Dog производится в Италии, и сегодня в календаре бренда помимо зимы есть и лето. Рядом со знаменитыми дутиками, сапогами и ботинками для apres ski теперь стоят кожаные и замшевые мокасины для after party, кеды из современного текстиля, лоферы, шлепки-слайдеры.

Ботинки Jog Dog, 10 190 р.

Они делают жизнь в городе более комфортной, легкой и свободной, а огромная палитра оттенков позволяет выбирать разное настроение для каждого нового дня.