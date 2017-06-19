Lexus RX200t: идеальный семьянин

На фото: Никита и Юлия Герасимовы,

руководители цветочного супермаркета «Клумба», с сыном Львом.



Комфортный спутник для семейных путешествий – на любых ваших маршрутах Lexus RX200t гарантирует динамику, проходимость, безопасность и высокий уровень комфорта. В этом убедилась семья Герасимовых, прошедшая тест-драйв на этом автомобиле.

RX 200t оснащён новым турбированным двигателем объёмом 2,0 литра, который обладает резвой динамикой и при этом потребляет меньше топлива (то есть бережёт семейный бюджет). И он умеет подстраиваться под конкретную семью: селектор Drive Mode Select позволяет выбрать режим движения в соответствии с тем, кто сейчас за рулём и какое у него настроение – погонять или вальяжно и размеренно отправиться в приятную поездку.

Настройки руля предельно комфортны, подвеска обеспечивает приятную, «бархатную» плавность хода. Так что у этого брутального мачо – заботливый характер. Идеальный мужчина!:)

В этом автомобиле объединены классическая роскошь и инновации.

При приближении к машине все четыре дверные ручки начинают мягко светиться для лучшей видимости в темноте.

А внутри – деревянная консоль, гравированная лазером и отполированная вручную. Этот роскошный элемент отделки выполнен теми же специалистами, которые создали легендарное пианино Yamaha.

Салон Lexus порадует мягкой кожей обивки, удобством кресел и большим монитором с отличным разрешением. Сзади, как и прежде, свободно разместятся трое пассажиров, и каждый из них сможет комфортно устроиться с помощью электрорегулировок сиденья.

Клиренс автомобиля по сравнению с предыдущей версией больше сразу на 20 мм – это хороший вклад в повышение проходимости, да и в целом полезно для езды по нашим дорогам.

В версии с полным приводом электронная многодисковая муфта может передавать до 50% крутящего момента на задние колёса: можно не бояться скользкого грунта или заснеженных дорог. Кроме того, RX оснащён комплексом ассистентов водителя: это система Start/Stop, селектор выбора режимов движения, помощь при старте на склоне, интеллектуальные датчики парковки, система помощи при выезде с парковки задним ходом и многое другое, что может пригодиться семье в её поездках.

Но особенно хорош RX на трассе. Он чётко держит дорогу, предсказуемо и безопасно ведёт себя в поворотах, в салоне не чувствуются и не слышны никакие неровности полотна. В ряде комплектаций автомобиль оснащён адаптивной регулируемой подвеской, которая может менять жёсткость работы каждого амортизатора в зависимости от состояния дороги.