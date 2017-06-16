В выходные приготовим пан-баньян!

С этим блюдом кулинар Екатерина Пейль «дебютировала» в «Модном городе» в июле прошлого года. Тогда у нас еще не было блога, а так хочется, чтобы о пан-баньяне узнали и попробовали его приготовить и те, кто журнал не читает. Это потрясающе просто, очень вкусно, красиво в разрезе! Пан-баньян собирается за считанные минуты, его можно доверить даже детям. А если сделать такое блюдо для пикника — домашние и гости из-за него могут проигнорировать шашлык))). В общем, рекомендуем приготовить! Вот как это делает Екатерина Пейль.

Екатерина Пейль, кулинар-любитель Пан-баньян — традиционное прованское блюдо, название которого переводится как «влажный хлеб». Такую закуску жены готовили рыбакам, которые уходили в дальнее плавание. В нашем варианте это и самостоятельное блюдо, и оригинальное исполнение лёгкого салата, который всегда можно подать к мясу и шашлыку. Это блюдо-трансформер, каждая хозяйка может внести в него свою нотку. Его всегда можно взять с собой на природу, на дачу или фестиваль.

Нам потребуются:

Большой круглый хлеб (я иногда использую маленькие булочки, это особенно нравится детям).

Оливковое масло и чеснок для заправки. Для детей из середины чеснока вынимаем сердцевину, так называемую его «злость».

Салатный микс или любая листовая зелень на выбор. Я люблю делать пан-баньян с рукколой.

Томаты, нарезанные кусочками. Чтобы томат был особенно нежен, можно снять с него кожицу.

Сушёный базилик.

Сыр моцарелла, нарезанный кусочками.

Маслины, нарезанные колечками.

Каперсы.

Любимый вид копчёной колбасы или ветчины.

Готовить пан-баньян очень просто: с хлеба срезаем верхнюю часть как крышку, вынимаем мякиш, оставляя импровизированную тарелку. Смазываем ее изнутри соусом из масла и чеснока.

Ингредиенты выкладываем слоями: руккола, снова немного соуса, слой томатов, слегка присыпанных солью и базиликом, бальзамический уксус, моцарелла, каперсы и маслины. Последний слой - колбаса или ветчина.

Ингредиенты кладем плотно друг к другу, приминаем, затем все слои выкладываем еще раз.

Разрезаем, как торт, и подаем.

Приятного аппетита! И хорошей погоды на выходных!