блоги
блоги
Регистрация
Модный город
В выходные приготовим пан-баньян!

В выходные приготовим пан-баньян!

С этим блюдом кулинар Екатерина Пейль «дебютировала» в «Модном городе» в июле прошлого года. Тогда у нас еще не было блога, а так хочется, чтобы о пан-баньяне узнали и попробовали его приготовить и те, кто журнал не читает. Это потрясающе просто, очень вкусно, красиво в разрезе! Пан-баньян собирается за считанные минуты, его можно доверить даже детям. А если сделать такое блюдо для пикника — домашние и гости из-за него могут проигнорировать шашлык))). В общем, рекомендуем приготовить! Вот как это делает Екатерина Пейль.

Екатерина Пейль, кулинар-любитель

Екатерина Пейль, кулинар-любитель

Пан-баньян — традиционное прованское блюдо, название которого переводится как «влажный хлеб». Такую закуску жены готовили рыбакам, которые уходили в дальнее плавание. В нашем варианте это и самостоятельное блюдо, и оригинальное исполнение лёгкого салата, который всегда можно подать к мясу и шашлыку. Это блюдо-трансформер, каждая хозяйка может внести в него свою нотку. Его всегда можно взять с собой на природу, на дачу или фестиваль.

Нам потребуются:

  • Большой круглый хлеб (я иногда использую маленькие булочки, это особенно нравится детям).
  • Оливковое масло и чеснок для заправки. Для детей из середины чеснока вынимаем сердцевину, так называемую его «злость».
  • Салатный микс или любая листовая зелень на выбор. Я люблю делать пан-баньян с рукколой.
  • Томаты, нарезанные кусочками. Чтобы томат был особенно нежен, можно снять с него кожицу.
  • Сушёный базилик.
  • Сыр моцарелла, нарезанный кусочками.
  • Маслины, нарезанные колечками.
  • Каперсы.
  • Любимый вид копчёной колбасы или ветчины.

Готовить пан-баньян очень просто: с хлеба срезаем верхнюю часть как крышку, вынимаем мякиш, оставляя импровизированную тарелку. Смазываем ее изнутри соусом из масла и чеснока.

Ингредиенты выкладываем слоями: руккола, снова немного соуса,  слой томатов, слегка присыпанных солью и базиликом, бальзамический уксус, моцарелла, каперсы и маслины. Последний слой - колбаса или ветчина.

Ингредиенты кладем плотно друг к другу, приминаем, затем все слои выкладываем еще раз.

Разрезаем, как торт, и подаем.

Приятного аппетита! И хорошей погоды на выходных!

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
показать все фотографии
Автор: Екатерина Белова, вчера, в 10:00 +9
Счастье в детях: семья Горбачёвых
Счастье в детях: семья Горбачёвых
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.