В выходные приготовим пан-баньян!
С этим блюдом кулинар Екатерина Пейль «дебютировала» в «Модном городе» в июле прошлого года. Тогда у нас еще не было блога, а так хочется, чтобы о пан-баньяне узнали и попробовали его приготовить и те, кто журнал не читает. Это потрясающе просто, очень вкусно, красиво в разрезе! Пан-баньян собирается за считанные минуты, его можно доверить даже детям. А если сделать такое блюдо для пикника — домашние и гости из-за него могут проигнорировать шашлык))). В общем, рекомендуем приготовить! Вот как это делает Екатерина Пейль.
Екатерина Пейль, кулинар-любитель
Нам потребуются:
- Большой круглый хлеб (я иногда использую маленькие булочки, это особенно нравится детям).
- Оливковое масло и чеснок для заправки. Для детей из середины чеснока вынимаем сердцевину, так называемую его «злость».
- Салатный микс или любая листовая зелень на выбор. Я люблю делать пан-баньян с рукколой.
- Томаты, нарезанные кусочками. Чтобы томат был особенно нежен, можно снять с него кожицу.
- Сушёный базилик.
- Сыр моцарелла, нарезанный кусочками.
- Маслины, нарезанные колечками.
- Каперсы.
- Любимый вид копчёной колбасы или ветчины.
Готовить пан-баньян очень просто: с хлеба срезаем верхнюю часть как крышку, вынимаем мякиш, оставляя импровизированную тарелку. Смазываем ее изнутри соусом из масла и чеснока.
Ингредиенты выкладываем слоями: руккола, снова немного соуса, слой томатов, слегка присыпанных солью и базиликом, бальзамический уксус, моцарелла, каперсы и маслины. Последний слой - колбаса или ветчина.
Ингредиенты кладем плотно друг к другу, приминаем, затем все слои выкладываем еще раз.
Разрезаем, как торт, и подаем.
Приятного аппетита! И хорошей погоды на выходных!