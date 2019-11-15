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Хотите свадьбу у моря? Посмотрите, как это бывает

Хотите свадьбу у моря? Посмотрите, как это бывает

Свадьба на берегу моря - это очень красиво и романтично. Туляки Евгений и Екатерина Алферовы провели церемонию и фотосессию в Крыму. Об их свадебном маршруте рассказала его организатор Светлана Дементьева:

- Катя и Женя стали победителями второго сезона реалити-квеста «#скоросвадьба» и выиграли главный приз - три дня фото- и видеосессии и выездную регистрацию в Крыму.

Мы посетили несколько потрясающих мест. Ранним утром, при первых лучах солнца, побывали высоко в Качи-Кальоне – средневековековом пещерном монастыре, образованном в VIII веке. Виды здесь невероятные, и не укладывается в голове, что несколько миллионов лет назад эти скалы омывались океаном.

Один из закатов мы встретили на мысе Фиолент. Здесь нам посчастливилось сотрудничать с представителями уникального автомобиля – «Родстер «КРЫМ», созданного студентами МГТУ им. Н. Э. Баумана. Наша пара приняла участие в съемках рекламы этого автомобиля, после чего состоялась выездная регистрация для наших Жени и Кати.

К следующему закату из порта Балаклавы яхта доставила нас к дельфинам, прыгающим в лучах заходящего солнца.

Фотографы: Николай и Кристина Роговы.

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Автор: Екатерина Белова
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