Любовь или желание обладать?

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Непонятно по каким причинам, но мы временами стремимся заполучить конкретного человека и не отдавать его больше никому, а расставания на час кажутся мучительно долгими! И нам всегда хочется быть в курсе того, где и с кем наш объект воздыхания находится. Так быть может, это любовь? Или все же эгоизм и желание обладать единолично?

Артемий Сафонов,

автор рубрики «Голая кухня».

Наверное, в понятие «любовь» каждый вкладывает свой смысл. Для кого-то это сотни смс в день, для кого-то - напомнить, что на улице прохладная погода и необходимо надеть шапку, для кого-то норма – не оказывать знаки внимания, но закрывать бытовые надобности.

С понятием «желание обладать» все гораздо проще: я хочу, и всё! Это моё! И пусть мне будет некомфортно, пусть это будет не то, что нужно, но это моё, и я не отдам! Жалко!

Точно так же, как с последним куском пиццы в холодильнике, который пролежал там три дня: пусть лежит – может и съем, если захочу!

Если честно, я не уверен, что при такой модели поведения можно получить удовольствие. Всех будет напрягать такого рода общение: одну сторону будет тяготить чувство долга (вот не хочу, не могу, но, блин, надо), а другая вечно будет чувствовать себя ущемленной и недолюбленной.

Таких пар очень много, и они как-то живут. А зачем? Ведь исход известен, и вряд ли мы хотим повторения. И дальше мы смотрим на всех под фильтром: «Ага… Нас опять обманут, ну на фиг, стрескаю коробку печенья с молоком, и отпустит». Да разве не так? Всё именно так! Привет, здравый смысл! Но как же жаль, что ты так поздно подошел, - наверное, всему виной пробки?

Давайте дружно соберем всю переваренную лапшу с наших ушей и отправим ее туда, где она будет чувствовать себя как дома. А мы настроим себя на здоровые отношения, настоящие чувства и прочный гармоничный союз. Такой, как в хорошо сбалансированном блюде – например, семге су-вид с битыми огурцами и овощным гарниром.

Сёмга су-вид с битыми огурцами и овощным гарниром от шеф-повара кофейни Mr. Cup Анны Алдошкиной.

К таким блюдам всегда тянет какая-то неведомая сила. Перекликаясь и дополняя друг друга, все их компоненты создают гармонию, которая радует, дарит легкость и полную эйфорию от вкусовых оттенков.

В делах сердечных подобная тяга сразу понятна: она ненавязчива, она никого не давит и позволяет дышать и чувствовать себя свободно.

Чем и манит к себе, заставляя возвращаться снова и снова, радоваться и быть счастливыми рядом друг с другом.

Вот такое можно с уверенностью назвать «любовью». А остальное – это лишь желание обладать кем-то. Не самое лучшее, что может произойти с тобой.