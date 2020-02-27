Голая кухня: секс по дружбе

Заглавное фото: кадр из фильма «Секс по дружбе» с Джастином Тимберлейком и Милой Кунис.

Ваши отношения слегка себя изжили, и вы разбежались по разным уголкам планеты, не видя и не слыша ничего друг о друге. Привет, новый этап жизни! Но в форме себя поддерживать надо! Как в спортзал мы ходим для поддержания красивого тела, так и в сексе нам необходимо регулярно выполнять «упражнения», чтобы быть в боевой форме.

Артемий Сафонов,

автор рубрики «Голая кухня».

Не с кем упражняться? Абы с кем? Как вариант, но особых эмоций такие встречи не вызывают, а по окончании такого рандеву есть только одно желание – отмыться))).

Круто, если есть человек, с которым тебе легко и комфортно, с которым вы классно проводите время и всегда есть о чем поговорить. Да и темы всплывают сами собой, без неловких минут молчания. Вы знаете друг друга, знаете, что каждый из вас любит, что вам обоим нужно. И – о счастье! – вы оба сейчас свободны. Так почему бы нет?

Давайте только сразу определим правила игры: у вас только секс, без заморочек, придирок и подобных глупостей, которые пожирают отношения.

Мы получаем удовольствие, отрабатываем новые практические умения и держим себя в хорошей форме до момента, пока не встретим ту самую половинку, с которой захотим разделить все радости семейной бытовухи и тяготы однообразного секса.

Аллилуйя!!! И такой формат дружбы тоже возможен. Легко, просто, никто ничего не усложняет и получает только удовольствие от общения и времяпрепровождения. А секс всегда разный, не пресный и, как ни странно, можно абсолютно не стесняться своих желаний и недостатков. Вы же друзья!

Секс по дружбе – легкий, непринужденный, не однотипный, а яркий, всегда с новыми красками. То же самое я бы сказал и об этом блюде – утиная ножка конфи, исполненная в технике Sousvide, с тыквенным пюре и джемом из лука. Яркое, контрастное, легкое. Абсолютно понятное, но в тоже время полное загадки, нежности. Прямо как встреча с лучшим другом и предвкушение приятного вечера.

Утиная ножка конфи от шеф-повара ресторана «Петр Петрович»

Александра Семерикова.

Долго томящееся в собственном соку при низкой температуре, оставляя в себе все самое лучшее, оно отдает все вкусовые оттенки, а в конце – приятные воспоминания и желание увидеться вновь.

Стоит ли выбирать такой формат отношений? Как справляться с порицанием общественности, если инсайд просочится сквозь щелку вашей спальни? Подобные вопросы уйдут на второй план, как только ты поймешь, что прежде всего - классное и легкое общение, а все остальное – потом.