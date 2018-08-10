Праздник Dior в Туле

28 июля в магазин «Рив Гош» в ТРЦ «Макси» приехала московская команда профессионалов Dior, чтобы раскрыть секреты красоты.

Поклонников бренда ждала возможность поближе познакомиться с новыми ароматами, узнать о новинках в макияже и получить консультации по уходу за кожей.

Визажист Dior рассказал об особенностях модного летнего макияжа и провел индивидуальные уроки красоты по созданию безупречного образа.

А на мастер-классе на тему «Идеальный летний макияж» девушки узнали о must have средствах этого лета.

Гостей также ждали сеансы экспресс-макияжа, викторины и конкурсы, приятные комплименты — например, эксклюзивная гравировка на флаконе аромата Dior.

Полный фотоотчет с праздника — в галерее.