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Модный город
Сhef’s Table или «битва шефов» в Туле

Сhef’s Table или «битва шефов» в Туле

Формат Сhef’s Table давно распространен во многих европейских и американских ресторанах: шеф-повар разрабатывает особое меню и лично подает блюда, сразу получая обратную связь от гостей.

В России формат «шефского стола» только набирает популярность, но в основном в крупных городах и в виде модного гастрономического эксперимента.

В Туле оценить Сhef’s Table «Модный город» смог в ресторане «Культура», причем в двойной «порции»: мероприятие было презентовано как коллаборация двух шефов – шеф-повар «Культуры» Дмитрий Смыков и шеф-повар бистро WhatЕlse Игорь Синдеев представили на наш суд 6 перемен блюд, по три от каждого.

Игорь Синдеев и Дмитрий Смыков.

Оба шефа постарались и безусловно смогли удивить дегустаторов – и сочетанием вкусов, и искусной подачей. Игорь – экспериментатор, Дмитрий – поклонник классики, и тем интереснее были разные взгляды шефов и результат их труда.

Севиче из дорады, замаринованной в соке лайма, Дмитрий Смыков подал с оливковым снегом, рукколой и лепестками фиалки.

Мы долго спорили о том, необходима ли в этой закуске та острота, которую придали чили-масло и розовый перец. Но финальный вердикт был единодушным – это блюдо хочется заказать снова.

Все отметили, насколько мягкими и нежными были фермерские свиные ребрышки, томленные 4 часа с целым букетом ароматных специй.

Третьим предложением от Дмитрия стал просто невероятный десерт – крем-брюле под ломкой, хрустящей корочкой и сферой из крем-брюле: ее следовало вскрыть, чтобы содержимое вытекло и добавило свою чуть горьковатую нотку к нежной сладости блюда.

Игорь Синдеев порадовал великолепно прожаренным стейком, поданным с с капустой, так искусно замаринованной в говяжьем жире, что она приобрела совершенно новый вкус.

Всеобщие овации вызвала и его закуска из гребешков, крыжовника и лисичек, в которой есть и кислинка, и сладость, и грибной аромат, вместе слившиеся в удивительно гармоничное сочетание. Восторг!

А его десерт из кусочков молочного бисквита в топленом молоке с малиной однозначно вызвал ассоциации с детством.

«Бабушкин десерт» – так охарактеризовал свое блюдо сам шеф WhatЕlse.

Конечно, Сhef’s Table – это не конкурс, задача выбрать лучшего шефа или лучшее блюдо перед нами на стояла. Но тем не менее каждый из гостей отметил для себя блюда-фавориты, вызвавшие самые яркие эмоции.

Фоторепортаж с мероприятия - в нашей галерее.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 09:25 +3
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