Открытия месяца: велнес-студия «Ветер»

«Ветер», новая велнес-студия в центре Тулы, 21 июля открыла свои двери всем поклонникам здорового образа жизни, духовных практик и бьюти-услуг.

На празднике в честь открытия играли саксофон и скрипка, выступали вокалисты, рассыпались фонтаны мыльных пузырей. Все присутствующие наслаждались фуршетом, полезными сладостями, шоколадом и шампанским.

Специалисты студии рассказали о некоторых интересных направлениях, которые будут работать в студии: психолог Татьяна Творогова — о современной психологии и пути к своему «я», Жанна Кухарчук — о естественном омоложении лица, нутрициолог Ольга Коломина — о детоксе и витаминах.

Фоторепортаж с открытия — в нашей галерее.